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Rusya KKTC'de temsilcilik açacak

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden İzvestia’da yer alan bir habere göre, bir özel havayolu firmasının girişimiyle Rusya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) doğrudan uçuşlar önümüzdeki günlerde başlayacak.

13 Ekim 2022 Perşembe 16:13
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Rusya KKTC'de temsilcilik açacak



Gazetenin, Rus ve Türk kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Moskova, KKTC’deki sayıları 10 bini bulduğu belirtilen Rus vatandaşları için konsolosluk noktası olarak çalışacak bir temsilcilik de açacak. Haberde her iki girişimin de yıl sonundan önce tamamlanacağı belirtildi. Haberde bir Rus kaynağın şu değerlendirmeleri de yer aldı:

“Kuzey Kıbrıs’ta konsolosluk açma girişimi hakkında bir çalışma var. Orada 10 binden fazla Rus vatandaşı yaşıyor ve konsolosluk hizmetleri şu anda onlar için mevcut değil. Ancak böyle bir noktanın açılması, bunun ardından diplomatik tanımanın geleceği anlamını taşımıyor. Temsilcilik , KKTC olduğu belirtilmeden, ‘Kuzey Lefkoşa'daki Rus konsolosluğu’ olarak anılacaktır. Bu konuyu yıl sonuna kadar kapatmayı planlıyoruz.”

Haberde, KKTC’ye açılacak konsolosluk için diplomatik olarak tanınmayan Tayvan’daki temsilcilikler örnek gösterildi. Bu temsilcilikler, diplomatik olarak tanınmamasına rağmen Tayvan’daki ilgili ülkenin vatanadaşlarına konsolosluk hizmeti veriyor.

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