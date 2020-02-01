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Rusya koronavirüs nedeniyle Çin'e düzenlenen uçak seferlerini kısıtladı

01 Şubat 2020 Cumartesi 13:56
Rusya koronavirüs nedeniyle Çin'e düzenlenen uçak seferlerini kısıtladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Aeroflot dışındaki tüm Rus havayolu şirketlerinin Çin seferlerinin askıya alındığını belirtti.

Rusya hükümeti, yeni tip koronavirüs salgınının ülkede etkili olmasının önüne geçebilmek için önlem almaya devam ediyor.

Hükümetin bu doğrultudaki çalışmaları hakkında bilgi veren Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rus havayolu şirketlerinin Çin'e düzenlediği tarifeli seferlerin askıya alındığını ifade etti.

Golikova, Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'un ise sadece Pekin, Şangay, Guangzhou ve Hong Kong'a seferler düzenleyeceğini söyledi. Golikova'nın açıklamasına göre Moskova'ya sefer yapan 4 Çin şirketi tarifeli seferlerini sürdürecek.

Bu arada Golikova, iptal edilen tarifeli seferler yerine Rusların tahliyesi için charter uçuşlar koyulması konusunda Çin hükümetiyle çalışma yapacaklarını belirterek, Çin'deki Rusların tahliyesine Wuhan kentinden başlayacaklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüsü, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Çinli yetkililer birçok ülkeye yayılan virüs yüzünden bugüne kadar 259 kişinin öldüğünü açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

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RusyaKoronavirüsSalgınÇinUçak SeferleriKısıtlamaHaberGündemKıbrıs
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