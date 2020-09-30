Rusya kororonavirüs aşısının seri üretimine başladı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hükümet mensuplarıyla toplantıda, koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin "Bugün seri üretim başladı" bilgilendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Enstitüsü Vektor'un geliştirdiği ikinci Kovid-19 aşısının klinik araştırmalarında sonuna gelindiğini dile getiren Muraşko, ilgili evrakların incelenmeye teslim edildiğini belirtti.

"İkinci aşıda süreç 3 hafta sürecek"

Muraşko, "Ek olarak meşhur Çumakov Enstitüsü’ne klinik araştırma izni verildi. Bu iki enstitü aşıyı farmokoloji uzmanlarının görüşüne sundu, bu süreç 3 hafta sürecek" dedi.

Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), aşı üretim kapasitesinin ekim sonuna kadar birkaç milyon doza ulaşacağını, yıl sonuna kadar da 10 milyonu bulacağını açıklamıştı.

Böylelikle Rusya'da isteyen herkese 6-9 ay içerisinde aşı olma fırsatı sunulacağı ifade edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 11 Ağustos’ta yaptığı açıklamada koronavirüs aşısı çalışmalarında mutlu sona ulaştıklarını belirterek, Rusya’nın Sputnik V adı verilen aşıyı geliştirdiğini duyurmuştu.