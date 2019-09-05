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Rusya Kuzey Kutbu'nda 21 milyar dolarlık yeni bir doğalgaz projesi başlatıyor

Rusya'nın en büyük özel enerji şirketi Novatek, Kuzey Kutbu'nda geniş kapsamlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesi başlattıklarını duyurdu.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:41
Rusya Kuzey Kutbu'nda 21 milyar dolarlık yeni bir doğalgaz projesi başlatıyor

Perşembe günü, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ağırlarken yapılan duyuruya göre, projede Novatek'in ortakları Fransız Total, Çinli CNPV ve CNOOC şirketleri ile Japon konsorsiyumu Mitsui&Co ve JOGMEC olacak.

Fransız Total, Çinli CNPC ve CNOOC şirketleri ile Japon konsorsiyumunun Kuzey Kutbu LNG 2 projesinin finansmanı için üzerinde uzlaştığı rakam, 21 milyar dolar. Payın yüzde 60'ı Novatek; yüzde 10'u Total'de. Çinli CNPV ve CNOOC ayrı ayrı yüzde 10 ve Japon konsorsiyumu Mitsui&Co ve JOGMEC de kalan yüzde 10 hisseye sahip.

Kuzey Kutbu LNG 2 projesi kapsamında Utrenneye sahasında çalışılacak ve Rusya'nın kontrolündeki Gydan Bölgesi'nde doğalgaz sıvılaştırma santrali kurulacak. Santralin kapasitesinin 19,8 milyon metrik ton olması ve ilk ihracatın 2023'te başlaması planlanıyor.

Novatek CEO'su Leonid Mikhelson, "Bugün, dünyanın en büyük LNG üreticilerinden biri olma hedefini gerçekleştirmek için bir adım daha attık" dedi.

Dünyanın en büyük gaz ihracatçısı Rusya, Asya piyasalarına satış yapmak için Kuzey Kutbu'ndaki LNG potansiyelini geliştirmeye çalışıyor.

1994'te kurulan Novatek, iki yıl önce Kuzey Kutbu'ndaki ilk LNG santralini Yamal Bölgesi'nde açtıktan sonra, Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi olmuştu.

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Rusya
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