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Rusya, Kuzey Kutbu'nda bir öğrencinin keşfettiği beş adayı topraklarına kattı

Rusya donanması, üç yıl önce Marina Migunova adlı bir deniz kuvvetleri akademisi öğrencisinin uydu fotoğraflarını incelerken bulduğu Kuzey Kutup Okyanusu'ndaki beş küçük adada keşif yaptı.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:30
Rusya, Kuzey Kutbu'nda bir öğrencinin keşfettiği beş adayı topraklarına kattı

Boyutları 900 metre kare (bir futbol sahasının sekizde biri) ile 54,500 metre kare (yaklaşık 7.5 futbol sahası) arasında değişen ve buzulların erimesi sonucu ortaya çıkan adacıklar resmen Rusya haritasına dahil edildi.

Marina Migunova Vilka adıyla bilinen Nansen Buzulu'nun altında kalan ve Novaya Zemliya takımadalarının parçası olan Vize Koyu'ndaki adaların varlığını St Petersburg'daki Amiral Makarov Akademisi'nde öğrenciyken 2016'da keşfetmişti.

Daha sonra onur diplomasıyla ödüllendirilen ve bugün Kuzey Filosu'nda oşinografi mühendisi olarak çalışan Migunova 27 Ağustos'ta bir donanma ekibiyle bu adalara gitti.

Adalardan birinde yapılan kurgana keşifle ilgili bir not ve içinde fotoğrafları olan bir CD bırakıldı.

Marina Migunova, file picTelif hakkıGUMRF.RU
Image captionMigunova keşfinin ardından okulun gözde öğrencilerinden biri oldu

Küresel ısınma sonucu Kuzey Kutbu'nda buzulların erimesi nedeniyle, haritalar sürekli güncelleniyor.

Rus yetkililer, Novaya Zemliya ve Franz Josef Land arasındaki bölgede 2015-2018 yılları arasında toplam 30 ada, burun ve koy keşfedildiğini söylüyor.

Tarihteki en büyük nükleer bomba 'Çar Bombası' burada patlatılmıştı

Soğuk Savaş döneminde Rusya, Vize Koyu'nda hidrojen bombası denemeleri yapmıştı.

Tarihte patlatılan en büyük nükleer bomba olan Çar Bombası da burada denenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaKuzey Kutbu
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