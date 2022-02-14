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Rusya merkezli TV'de Ukrayna haritasıyla paylaşım hesapları yapıldı

İşgal söylentilerinin gölgesinde Rus kanalı dikkat çeken bir yayına imza attı. Yayında, olası işgal sırasında Ukrayna'nın hangi kısımlarının alınması gerektiği tartışıldı.

14 Şubat 2022 Pazartesi 23:15
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Rusya merkezli TV'de Ukrayna haritasıyla paylaşım hesapları yapıldı
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Rusya ile Ukrayna arasında savaş çanları çalıyor.

Ukrayna'nın Donbas temas hattı bölgesine 120 bin asker gönderdiği, Rusya'nın da Ukrayna'ya yakın noktalarda 135 bin asker konuşlandırdığı belirtiliyor.

Ayrıca Rus ordusu, Belarus ile 10 Şubat'ta "Müttefik Kararlılığı-2022" adlı askeri tatbikata başladı. Tatbikat, 20 Şubat'ta sona erecek.

Savaş söylentilerinin ön planda olduğu bir dönemde, Rusya devlet televizyonu Rossiya-1 kanalında dikkat çeken bir yayına imza atıldı.

TOPRAK PAYLAŞIMI HESAPLARI

Yayın için hazırlanan Ukrayna haritası üzerinde toprak paylaşımına ilişkin hesapları yapıldı.

İşgal durumunda Ukrayna'nın hangi bölgelerinin alınması gerektiği yönünde tartışmalar yaşandı.

"NERELERİ BATI'YA BIRAKALIM" TARTIŞMASI

Batı ile olası bir "paylaşım" durumunda nerelerin bırakılması gerektiği şeklindeki tartışmalar da yayında yer aldı.

Öte yandan aynı televizyon kanalı, geçtiğimiz haftalarda "NATO destekli Ukrayna saldırısının eli kulağında" olduğu yönünde haberlere yer vermişti.

Rusya merkezli TV de Ukrayna haritasıyla paylaşım hesapları yapıldı #1

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