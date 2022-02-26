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Rusya ne kadar kayıp veriyor? Rusya devlet ajansı TASS açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 3. gününde her iki taraf ağır kayıplar veriyor. Rusya devlet haber ajansı TASS, "Rusya ciddi kayıplar veriyor" diyerek rakamları paylaştı.

26 Şubat 2022 Cumartesi 21:40
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Rusya ne kadar kayıp veriyor? Rusya devlet ajansı TASS açıkladı
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 3. gününde her iki taraf ağır kayıplar veriyor. Zayiatlarla ilgili açıklamalar peş peşe gelirken Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, Rusya'nın kayıplarını paylaştı.

"RUS ORDUSUNUN KAYIPLARI ARTIYOR"

TASS, bugün Rusya'nın kayıplarını açıkladı. Ancak ajans yaptığı açıklamayı kısa süre sonra sildi. Açıklamada, "26 Şubat 12:00 itibarıyla Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri henüz somut bir ilerleme kaydetmedi. Ukrayna halkının beklenmedik bir şekilde güçlü direnişiyle karşılaşıyor. Savunma Bakanlığı'ndaki kaynağa göre, Rus ordusunun kayıpları hızla artmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın zayiatları da açıklayan TASS ajansı şu ifadelere yer verdi:

"14 uçak (13 savaş uçağı ve 1 IL-76), 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç, 15 topçu tesisi, 1 SAM BUK-I, 3 bin 500'den fazla asker öldü, yaralandı ve esir alındı. Bu kayıplar Çeçenistan'daki iki savaştan daha fazla."

UKRAYNA'NIN VERİLERİYLE UYUŞUYOR

Ukrayna İçişleri Bakanlığı bu sabah yerel saatle 06.00 itibariyle Ukrayna ordusunun ülke genelinde 3 bin 500'den fazla Rus askerini öldürdüğünü, 200'den fazla Rus askerini esir aldığını, 14 savaş uçağını ve 8 helikopteri düşürdüğü açıklandı. AA'da yer alan son dakika haberine göre Bakanlık çatışmaların devam ettiğini belirterek 102 Rus tankı ve 536 zırhlı askeri aracı imha ettiklerini ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak yaptığı açıklamada, 15 topçu ve 'Buk' füze sisteminin de kullanılamaz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

UKRAYNA'NIN KAYBI 198 KİŞİ

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın saldırılarında 3'ü çocuk 198 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralanan kişi sayısı ise 33'ü çocuk 1115 kişi olarak aktarıldı.

Son Güncelleme: 26.02.2022 22:54
Anahtar Kelimeler:
Rusya
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