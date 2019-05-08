Rusya'nın ajan balinası denize düşen telefonu böyle çıkardı

Geçen haftalarda Norveç karasularında bulunan bir beluga balinasıile Norveç arasında ciddi bir krize sebep olmuştu… Balıkçıların bulduğu beluga balinasının üzerinde, “St. Petersburg malıdır” ibaresi yazan bir not yer alıyordu. Bu gelişme üzerine Norveçli yetkililer Rusya’nın balinaları ajan olarak eğitip kullandığını iddia etmişti. Rusya iddiaları yalanlarken bugün paylaşılan yeni bir video gündeme bomba gibi düştü.

Hammerfest limanında çekilen görüntülerde bir kadın telefonu denize düşürüyor. Kısa bir süre sonra suyun dibinden balina ortaya çıkıyor. Ağzında telefonu tutan balina teknedekilerin yönlendirmesiyle cep telefonunu sahibine iade ediyor.