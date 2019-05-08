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Rusya'nın ajan balinası denize düşen telefonu böyle çıkardı

Geçtiğimiz hafta uluslararası kamuoyu, Rusya'nın ajan olarak yetiştirdiği balinaları konuşuyordu... Norveçli yetkililerin yaptığı resmi açıklamada, Rusya'nın eğittiği beluga balinalarının yakalandığı iddiası ortaya atılmıştı. Bugün Norveç'te paylaşılan bir video, özel eğitimli bir balinanın suya düşen telefonu sahibine verdiği anlar gözler önüne seriliyor.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:00
Rusya'nın ajan balinası denize düşen telefonu böyle çıkardı
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Geçen haftalarda Norveç karasularında bulunan bir beluga balinası Rusya ile Norveç arasında ciddi bir krize sebep olmuştu… Balıkçıların bulduğu beluga balinasının üzerinde, “St. Petersburg malıdır” ibaresi yazan bir not yer alıyordu. Bu gelişme üzerine Norveçli yetkililer Rusya’nın balinaları ajan olarak eğitip kullandığını iddia etmişti. Rusya iddiaları yalanlarken bugün paylaşılan yeni bir video gündeme bomba gibi düştü.

Hammerfest limanında çekilen görüntülerde bir kadın telefonu denize düşürüyor. Kısa bir süre sonra suyun dibinden balina ortaya çıkıyor. Ağzında telefonu tutan balina teknedekilerin yönlendirmesiyle cep telefonunu sahibine iade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaAjan Balinası
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