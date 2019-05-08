Hammerfest limanında çekilen görüntülerde bir kadın telefonu denize düşürüyor. Kısa bir süre sonra suyun dibinden balina ortaya çıkıyor. Ağzında telefonu tutan balina teknedekilerin yönlendirmesiyle cep telefonunu sahibine iade ediyor.
Rusya'nın ajan balinası denize düşen telefonu böyle çıkardı
Geçtiğimiz hafta uluslararası kamuoyu, Rusya'nın ajan olarak yetiştirdiği balinaları konuşuyordu... Norveçli yetkililerin yaptığı resmi açıklamada, Rusya'nın eğittiği beluga balinalarının yakalandığı iddiası ortaya atılmıştı. Bugün Norveç'te paylaşılan bir video, özel eğitimli bir balinanın suya düşen telefonu sahibine verdiği anlar gözler önüne seriliyor.
08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:00