Rusya'nın 'avcı drone'undan ilk görüntü

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, ordunun yeni silahına ait görüntüleri yayınladı. 'Avcı' sınıfı drone'a (İnsansız Hava Aracı) ait özellikler de bu sayede ortaya çıkmış oldu.

4 bin 800 kilometre menzili olduğu açıklanan drone'un Moskova Londra arasını iniş yapmadan uçabileceği bilgisinin altı çiziliyor.

ABD basınında yer alan haberlerde ise Rusya'nın tanıttığı modelin Lockheed Martin'in ABD ordusu için 2007'de tasarladığı drone'a olan benzerliğine vurgu yapıldı.