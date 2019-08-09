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Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, ordunun yeni silahına ait görüntüleri yayınladı. 'Avcı' sınıfı drone'a (İnsansız Hava Aracı) ait özellikler de bu sayede ortaya çıkmış oldu.
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4 bin 800 kilometre menzili olduğu açıklanan drone'un Moskova Londra arasını iniş yapmadan uçabileceği bilgisinin altı çiziliyor.
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ABD basınında yer alan haberlerde ise Rusya'nın tanıttığı modelin Lockheed Martin'in ABD ordusu için 2007'de tasarladığı drone'a olan benzerliğine vurgu yapıldı.
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RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ
Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Sovyetler dönemindeki silahlanma hızına emin adımlar ile yaklaşıyor. Zira Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.
Rusya'nın 'avcı drone'undan ilk görüntü
Rusya'nın yeni 'avcı drone'u yayınlanan bir propaganda videosu ile ilk defa görüldü.
09 Ağustos 2019 Cuma 16:15