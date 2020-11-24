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Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu

Rusya'da Gamelaya Ensititüsü tarafından geliştirilen ve yüzde 95 oranında etkinlik gösterdiği açıklanan Sputnik V adlı corona virüs aşının fiyatı belli oldu.

24 Kasım 2020 Salı 14:32
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Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu

Rusya'da Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V adlı aşının uluslararası pazarda fiyatının 20 dolardan (Yaklaşık 160 Türk lirası) az olacağı duyuruldu. Rakamın iki doz halinde uygulanan aşının toplam maliyetini yansıttığı belirtildi.

Bununla birlikte aşının Rus vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıtılacağı ifade edildi.

YÜZDE 95 ORANINDA ETKİNLİK GÖSTERDİ

Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V corona virüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri bugün açıklandı. RDIF ve Gamaleya National Center'ın açıklamasına göre, 39 doğrulanmış vaka ve her iki doz aşıyı da olan 18,794 hastadan elde edilen yeni klinik test verilerine göre, Sputnik V aşısının 28. günde %91.4 etkili, 42. gündeyse %95'in üzerinde etkiliolduğu görüldü.

Enstitü, testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği aşı seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıkladı.

YÜKSEK ETKİNLİK GÖSTEREN AŞILARDA SON DURUM

Diğer taraftan, corona vire karşı küresel aşı çalışmaları hızla devam ederken, Pfizer/BioNTech, Moderna, Gamaleya Enstitüsü ve AstraZeneca/Oxford, geçtiğimiz haftalardan itibaren art arda başarı sonuçlar açıkladı. Pfizer tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Alman BioNTech SE ile birlikte geliştirilen aşının 6 ülkede 43 bin gönüllü üzerinde gerçekleştiren son aşama klinik deneylerinde, 28 günün ardından yüzde 95’in üzerinde etkinlik gösterdiği duyuruldu. ABD’li Moderna tarafından yapılan açıklamada ise ara sonuçlarda aşının yüzde 94,5 oranında başarılı olduğu ifade edildi. Moderna, son aşama klinik deneylerinin hala devam ettiğini ve bu yüzden etkinlik oranın artabileceğini açıkladı.

Rusya’da Gamelaya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik-V aşısının ise 10 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen birinci aşama klinik denemelerinin sonucunda etkinlik oranının yüzde 92 olduğu belirtildi. 

EN PAHALISINDAN EN UCUZUNA AŞILAR

Dört aşının her birinin fiyat etiketleri büyük farklılıklar gösteriyor. Moderna’nın aşısnın tek dozunun fiyatı 38 dolar (yaklaşık 300 Türk Lirası) olarak açıklandı. Pfizer/BionTech aşısının ise Avrupa’ya tek dozu 15 Eurodan (yaklaşık 140 Türk Lirası) satıldı. Ancak AstraZeneca, İngiliz hükümetin aşının "bir fincan kahve ile aynı" fiyata mal olacağını söyledi. Bu kapsamda aşının tek dozunun, İngiltere'de ortalama bir fincan kahve fiyatı olan 3 sterlinin (yaklaşık 31 Türk Lirası) altında olacağı ifade edildi.

Bununla birlikte, dört aşının da iki doz halinde uygulanacağı düşünüdüğünde şu anda Moderna aşısının fiyatının 600 lira, Pfizer/BioNTech aşısının ise 280 lira, Sputnik V aşısınn 160 lira ve  Oxford/AstraZeneca aşısının 62 lira civarında olduğu görülüyor.

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