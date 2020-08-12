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Rusya'nın koronavirüs aşısının çıkış tarihi belli oldu

Rusya Sağlık Bakanlığı, onaylı koronavirüs aşısının ilk partisinin 2 hafta içerisinde kullanıma hazır olup sunulacağını açıkladı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:01
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Rusya'nın koronavirüs aşısının çıkış tarihi belli oldu

"Sputnik-V" olarak bilinen aşı, Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi ve seri üretimine AFK Sistema'nın Binnopharm ilaç fabrikasında başlandı.

İlacın üretiminin ilk 12 ayda 500 milyon doza ulaşması bekleniyor.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, uzun zamandır beklenen koronavirüs aşısının ilk partisinin üretilip 2 hafta içinde kullanıma hazır olacağını duyurdu.

"Bugün, kalite kontrol testleri devam ediyor. İki hafta içinde, ilacın ilk partisi piyasaya sürülecek ve sağlık risk gruplarındaki sağlık görevlilerinin aşılanması için teslim edilecek".

Aşının sağlık görevlileri de dahil olmak üzere herkes için gönüllü olacağını vurgulayan Bakan, Rus vatandaşlarının sağlık durumlarını onaylamalarına olanak sağlayacak özel bir izleme uygulamasının şu anda geliştirilmekte olduğunu da sözlerine ekledi.

Uygulama ayrıca , aşıyı alanlar için ilacın olası olumsuz etkilerini de izleyecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen, ülkenin ilk COVID-19 aşısının Sağlık Bakanlığınca onaylandığını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, "Rus sağlık yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Aşının DSÖ ön yeterliliğini sağlamasıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Bu ön yeterlilik, aşının tüm güvenlik ve etki verilerinin titizlikle incelenmesini kapsıyor." ifadelerine yer verilmişti. 

Anahtar Kelimeler:
RusyaKoronavirüs
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