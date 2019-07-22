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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rus kozmonotların insan benzeri robot FEDOR ile yapacakları çalışmanın Rusya’nın derin uzayı araştırma yolundaki ilk adımı olacağını belirtti.
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Robot, Android Technics ve Advanced Rsearch Fund firmaları tarafından geliştirilen FEDOR geçtiğimiz dönemde yayınlanan videolarında iki tabancayı etkileyici bir doğruluk payıyla kullanabiliyordu.
Rusya'nın robot askerinin görev yeri belli oldu
Rusya'da üretilen robot asker FEDOR'un görev yeri belli oldu
22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:54