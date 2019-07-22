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Rusya'nın robot askerinin görev yeri belli oldu

Rusya'da üretilen robot asker FEDOR'un görev yeri belli oldu

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:54
Rusya'nın robot askerinin görev yeri belli oldu

  • Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rus kozmonotların insan benzeri robot FEDOR ile yapacakları çalışmanın Rusya’nın derin uzayı araştırma yolundaki ilk adımı olacağını belirtti. 

  • Robot, Android Technics ve Advanced Rsearch Fund firmaları tarafından geliştirilen FEDOR geçtiğimiz dönemde yayınlanan videolarında iki tabancayı etkileyici bir doğruluk payıyla kullanabiliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaRobot Asker
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