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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 4. gününde: Rus güçleri Harkov'a girdi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ediyor. Kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanan Başkent Kiev ve Harkov kenti çevresinde gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Zelenski'den son gelen açıklama ise yurtdışından gönüllüler için yabancı birlik kurma hazırlığı oldu. Vasilkov kasabasında bir akaryakıt deposuna Rus füzesi isabet etti. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, "Rus askerleri Harkov'a girdi" açıklamasını yaptı. Kuşatmanın sürdüğü Kiev'de de yeniden siren sesleri duyuldu.

27 Şubat 2022 Pazar 09:26
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 4. gününde: Rus güçleri Harkov'a girdi
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Rusya'nın Ukrayna saldırısında dördüncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı. Ülkenin birçok noktası yoğun Rus bombardımanına tutuldu.

ABD ve diğer batılı ülkeler Rusya'ya bir dizi yeni yaptırım açıkladı. Kiev ve Moskova arasında diplomatik girişimler devam ederken henüz bir sonuç alınamadı.

Akşam saatlerinde Zelenski, "Erdoğan ve Aliyev müzakere organize etmeyi önerdi" açıklamasında bulundu.

Çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden biri Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov. Ukrayna Başkanlık Ofisi, Rus güçlerinin bir doğalgaz boru hattını patlattığını açıkladı. Gelişmenin çevresel bir felakete yol açabileceği ifade edildi. Halka camları kapalı tutma ve bol sıvı tüketme çağrısında bulunuldu.

İşte saat saat en sıcak gelişmeler...

10.14: Kremlin Sözcüsü'nden gelen açıklamaya göre, Rus heyeti Ukraynalılarla görüşmeler için Belarus'a ulaştı. Rusya heyeti Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları’nın temsilcilerini kapsıyor.

09.36: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yurtdışından gelen gönüllüler için yabancı birlik kuracaklarını açıkladı. 

09.24: Siren sesleriyle güne başlayan Kiev'de patlama sesi duyuldu. 

09.11: Kuşatmanın sürdüğü Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu.

08.50: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı: Rus askerleri Harkov'a girdi.

07.24: Ülkeler yaptırımlarının ardından dev şirketlerde Moskova'ya karşı adımlar atıyor. Son olarak Google devlet tarafından finanse edilen Rus medyasının kendi platformu üzerinden para kazanmasını askıya aldı.

06.20: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi.

05.10: Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasilkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

04.20: Vasilkov kasabasında bir akaryakıt deposuna Rus füzesi isabet etti. Vasilkov şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor.

Vasilkov belediye başkanı paylaştığı mesajında, "düşman çevredeki her şeyi yok etmeye çalışıyor" dedi.

Son Güncelleme: 27.02.2022 10:32
Anahtar Kelimeler:
RusyaUkrayna
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