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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Rusya'nın Ukrayna'da bulunan Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece yaptığı açıklamada 'Ukrayna, Rusya sayesinde doğdu. Orada Rus egemenliği olmalı. Luhansk ve Donetsk'i tanıyoruz.' dedi. Canlı yayında gerilimi değerlendiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın, krizden Türkiye'nin nasıl etkileneceğini anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

22 Şubat 2022 Salı 09:34
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?
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Son dakika Ukrayna - Rusya haberleri... Tüm dünyada olduğu gibi Rusya - Ukrayna arasındaki kriz ülkemizden de yakından takip ediliyor. Prof Dr. Mesut Hakkı Çaşın, milletler hukukuna göre Rusya'nın Kiev'i almasının tüm Ukrayna'yı alması demek olduğunu Putin'in hedefinin de bu olduğunu belirtti. Peki Türkiye bu krizin neresinde? İşte canlı yayında kritik açıklamalarda bulunan Çaşın'ın o sözleri...

SON DAKİKA: 'RUSYA, İŞGALE BAŞLADI! NET ŞEKİLDE GÖRÜYORUZ'

A Haber'e konuk olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın, 'Rusya'nın işgale başladığını çok net bir biçimde görüyoruz. Orada 8.5 milyon Rus yaşıyor, bu tamam. Siz daha önce orayı tanıdınız büyükelçi atadınız. Bu tanımanın arkasında garantör devletler de var.

Ukrayna'daki nükleer silahlar Rusya'ya verilince Ruslar sesini çıkarmamıştı. Bir devletin topraklarının nasıl işgal edildiğini net bir biçimde görüyoruz.

Belarus sınırına asker yığdılar. Devletler hukukuna göre Kiev'in alınması demek bütün Ukrayna'nın alınması demek. Sovyet anayasasına göre siz orayı tanıdınız oraya büyükelçi atadınız. Bu tanımanın arkasında garantör bir devlet var. Ukrayna'daki nükleer silahlar Rusya'ya verilince Rusya sesini çıkarmadı.' dedi.

RUSYA - UKRAYNA KRİZİ TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

Soru: Türkiye bu işin neresinde? Bu kriz bizi ülkemizi nasıl etkiler?

'Cumhurbaşkanı Erdoğan kimsenin yapmadığını yaptı. 'Biz Karadeniz'de acı istemiyoruz' dedi. Zelensi seçilmiş bir devlet başkanıdır. Putin, 'Ben onu tanımıyorum' diyor. Bu doğru değil. Türkiye'nin masaya getirdiği teklif Minsk'in konuşulmasıydı. Ankara, burada itidalli duruyor. Türkiye'ye olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum.

Rusya, enformasyonu çok iyi kullanıyor. Eğer Ukrayna ordusu Donetsk'e saldırırsa, Luhansk'ta Ruslar öldürülürse Ruslar oraya girer ve Ukrayna'yı tarumar eder. Aslında Rusların istediği de bu.'

'İŞGAL ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE BAŞLAYABİLİR'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'Rusya, önümüzdeki saatler arasında Ukrayna'yı işgal edebilir' açıklamasında bulundu.

ABD'DEN BÜYÜKELÇİLİK KARARI!

Son dakika bilgisine göre Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna büyükelçiliğini Polonya'ya taşıma kararı aldı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensiy, 'Bizim Kırım, Donets ve Luhansk gibi kaybettiğimiz topraklar Belçika ve Hollanda'dan daha büyük.' diyerek duruma isyan etti.

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