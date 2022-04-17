Rusya saldırılara devam ediyor!

Güçlerini başkent Kiev dahil Ukrayna’nın batı ve kuzeyindeki bölgelerden çekerek doğudaki Donbas’a yönlendiren Rusya, üst üste ikinci günde de uzun menzilli füzelerle Kiev’i vurdu. Saldırılar, Rusya’nın Karadeniz’deki en önemli ateş gücü Moskova kruvaziyerinin batmasının ardından geldi. Rus ordusu, dün sabah saatlerinde Karadeniz’den ateşlediği füzeler ile Kiev yakınlarındaki bir tank fabrikasını vurdu.

DENİZDEN ATEŞLENDİ

Kent merkezine yaklaşık 20 km mesafedeki Darnyrsky semtindeki tesisin hedef alındığını açıklayan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, bir kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı da söz konusu fabrikayı vurmak için “yüksek hassasiyetli, uzun menzilli” silahlar kullandıklarını duyurdu. Rusya, geçen cuma günü de yine Kiev şehir merkezine yakın füze fabrikasını vurmuş, tesiste Moskova kruvaziyerini batırdığı iddia edilen Neptün füzelerinin üretildiği belirtilmişti. Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik tacizlerde bulunduğunu iddia eden Moskova yönetimi, bunlar durmazsa Kiev’e yönelik “sıklığı ve şiddeti artan saldırılar” düzenleme tehdidinde bulunuyor.

BELARUS’TAN KALKTI LVİV’İ VURDU



Öte yandan Polonya sınırındaki turistik Lviv kentinde de halk güne hava saldırısı sirenlerinin sesiyle başladı. Bölge Valisi Maksim Kozitski, Belarus’taki Baranoviçi hava üssünden kalkan bir Rus Su-35 Savaş uçağının kente yönelik füze saldırısı düzenlediğini, dört seyir füzesinin savunma sistemlerince önlendiğini açıkladı. Bölgede patlama sesleri duyulduğu rapor edildi. Ancak bir can kaybı ya da hasar bildirilmedi.

TAHLİYE OTOBÜSÜNE BOMBA: 10 ÖLÜ

Dün ayrıca, Harkov’dan sivilleri tahliye eden bir otobüsün Rus bombalarına hedef olduğu, olayda 7 aylık bir bebek dahil 10 kişinin öldüğü açıklandı. Rusya Kiev’in 300 km güneydoğusundaki Aleksandria havalimanını da vururken, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın kuzeydoğusunda 30 Polonyalı paralı askerin öldürdüğünü açıkladı. Moskova ile Varşova arasında zaten gergin olan ilişkilerin daha da kötüleşmesinden endişe ediliyor.

BAŞKENT BANLİYÖLERİNDE 900 CESET BULUNDU

Kiev polisi, başkent etrafında Rusların çekildiği yerleşimlerde şu ana kadar 900’den fazla sivil cesedinin bulunduğunu açıkladı. Bölge polis teşkilatının başındaki isim Andriy Nebitov, cesetlerin çoğunun caddelerde terk edildiğini ya da sadece kısmen gömüldüğünü, yüzde 95’inin ise silahla vurularak öldürülmüş olduğunu söyledi.

