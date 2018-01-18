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Rusya sınır politikasını değiştiriyor

Rus istihbarat servisi tarafından hazırlanan sınır politikasında değişiklikler içeren belgede tehdit unsurlarının kapsamı genişletiliyor...

18 Ocak 2018 Perşembe 17:52
Rusya sınır politikasını değiştiriyor
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Rusya, son yıllarda jeopolitik denklemlerde yaşanan değişimler ve yeni oluşan dış faktörler nedeniyle 1996'dan bu yana kullanılan sınır politikasında değişikliğe gidiyor.

Rus İstihbarat Servisinin (FSB) hazırladığı ve Rus hükümeti tarafından paylaşılan taslak belgeye göre, Rusya sınır politikasında değişiklik yaparak "tehdit" olarak tanımlanan unsurların listesini önemli oranda genişletecek.        

Rusya'nın, "bazı yabancı devletlerin" toprak iddialarından çekinmesi nedeniyle hukuki ve sosyo-politik açıdan yeni taktiklere ihtiyacı olduğuna işaret edilen belgede, teröristlerin ve aşırılık yanlılarının da Rusya’ya sızmasının önüne geçebilmek için sınır politikalarında değişiklik gerektiği vurgulandı.        

Rusya'nın sınırları etrafında çeşitli sosyo-politik ve askeri gerginliklerin de yaşandığının altı çizilen belgede, "Çözümlenemeyen sosyal ve ekonomik konular, dini ve etnik faktörlerin yanı sıra siyasi istikrarın bozulmasına yönelik unsurların devam etmesi ilerisi için risk yaratmaktadır." ifadesi kullanıldı.         

Belgede, Rusya'nın bazı bölgelerindeki düşük nüfus yoğunluğu, ekonomik kalkınma ve ulaştırma imkanları nedeniyle yaşanabilecek riskler konusunda da uyarılar yer alırken "Rusya'nın doğal kaynaklarının talan edilmesi, sınır ötesi organize suçlar, yasa dışı göçmen trafiği ve sınır bölgelerinde yaşayan halkın suça teşvik edilmesi de önemli tehditlerdir." değerlendirmesi yer aldı.        

Taslak belgenin yasalaşması için Rus parlamentosunun onayının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanması gerekiyor.        

Uzmanlar, Rusya'nın sınır politikasındaki değişikliklerin ana nedeni olarak Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri ve NATO'nun Rusya sınırlarındaki faaliyetlerinin son yıllarda artmasını gösteriyor.      

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