'Rusya, sonbahar aylarında Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığa erişecek'

Sputnik V aşısını üreten kurumlar arasında yer alan Rus biyoteknoloji şirketi Biocad'ın genel müdürü Dmitriy Morozov, ülkenin sonbahar aylarına kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığı kazanabileceğini dile getirdi.

St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Sputnik'e konuşan Morozov, "Koronavirüs bizimle, hiçbir yere gitmedi ve amaç sürü bağışıklığına erişmek. Gereken sürü bağışıklığı düzeyine yaklaşık olarak yaz sonunda veya sonbaharın başında erişilebileceğini kestiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Morozov, ayrıca bunun gerçekleşmesi halinde Rusya'da Kovid-19 aşılarına olan talebin düşmeye başlayacağı öngörüsünde bulundu.