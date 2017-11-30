Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103984
ALTIN
160.732
DOLAR
3.9270
STERLİN
5.3023
EURO
4.6734
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
Tırnak yemeği bırakabilirsiniz!
Bu kez doktorları uyardı: Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın
Canan Karatay'dan bu kez doktorlara...
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"
'Kadınlar mükemmel şoför ama..."

Rusya Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor

Patruşev, "Suriye'deki askeri varlığımızı azaltmaya yönelik çalışmalar başladı. Çalışmalar hazır olduğunda, en kısa zamanda süreç başlayacak." dedi.

30 Kasım 2017 Perşembe 16:07
Rusya Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor
banner10

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Devlet Başkanları Konseyine katılmak üzere bulunduğu Minsk’te, Rusya’nın, Suriye’de askeri varlığını azaltmaya yönelik çalışmalara başladığını açıkladı. 

Çalışmalara ilişkin takvimin ise henüz netleşmediğini dile getiren Patruşev, “Çalışmalar hazır olduğunda en kısa zamanda süreç başlayacak.” diye konuştu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığını azaltmaya yönelik sürecin yıl bitmeden başlayabileceğini söylemişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaş uçakları bombaladı: En az 801 sivil öldü!
Savaş uçakları bombaladı: En az 801 sivil öldü!
THY uçağını wifi adresi Sudan'a indirdi!
THY uçağını wifi adresi Sudan'a indirdi!
Ukrayna'da mahkemede patlama
Ukrayna'da mahkemede patlama

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim