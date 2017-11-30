Rusya Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Devlet Başkanları Konseyine katılmak üzere bulunduğu Minsk’te, Rusya’nın, Suriye’de askeri varlığını azaltmaya yönelik çalışmalara başladığını açıkladı.

Çalışmalara ilişkin takvimin ise henüz netleşmediğini dile getiren Patruşev, “Çalışmalar hazır olduğunda en kısa zamanda süreç başlayacak.” diye konuştu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığını azaltmaya yönelik sürecin yıl bitmeden başlayabileceğini söylemişti.