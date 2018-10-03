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Rusya, Suriye'ye S-300'ün teslimatını yaptı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'ye S-300 hava savunma füze sisteminin teslim edildiğini bildirdi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:07
Rusya, Suriye'ye S-300'ün teslimatını yaptı

Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında, Rus askerlerinin Suriye'deki güvenliğini artırmak için alınan önlemleri açıkladı.

Suriye'ye S-300 hava savunma füze sisteminin teslim edildiğini belirten Şoygu, "S-300 teslimatını gerçekleştirdik. Bununla birlikte 49 farklı askeri teknik cihaz da teslim edildi." ifadesini kullandı.

Geçen ay Akdeniz üzerinde Suriye'de keşif uçuşu yapan ve 15 asker taşıyan Rus İl-20 uçağı, Suriye füzeleri tarafından düşürülmüştü. Rusya, hadise ile ilgili olarak İsrail hava kuvvetlerini suçlamış, Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini artırmak için rejime daha önce teslim etmekten vazgeçtiği S-300 hava savunma sistemini vereceğini açıklamıştı.

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RusyaSuriyeS-300Sergey ŞoyguHaber
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