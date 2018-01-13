Rusya, Trump'ın kararını olumsuz buldu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile nükleer anlaşmanın son kez uzatılmasına ilişkin kararını olumsuz değerlendirdiklerini belirterek, “Dün alınan karar, ABD’nin anlaşmadan çekilmeye yakın olduğunu gösteriyor” dedi.

Ryabkov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde, nükleer silahlardan arınmaya yönelik anlaşmalar ve diğer tüm uluslararası anlaşmaların zarar görebileceği uyarısında bulundu.

ABD’nin anlaşmadan çekilmeye yönelik kararını uygulaması halinde, uluslararası ve bölgesel meselelerin büyük ölçüde etkileneceğine işaret eden Ryabkov, “ABD’nin dünkü ültimatom benzeri açıklamaları, anlaşmadan çekilmeye yakın olduklarını gösteriyor. Bu kararı ve açıklamaları olumsuz değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın, İran'a ve Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırım temelli politikalarını da usulsüz ve tutarsız bulduklarını kaydeden Ryabkov, “ABD’nin bu adımlarına karşı uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ancak dün alınan karar sonrasında İran ile yapılan nükleer anlaşmanın tehlike altına girdiğini yineliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren Trump yönetimi, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da yönetimin nükleer anlaşmaya yönelik kararın açıklanmasının hemen ardından, İran'da insan hakları ihlalleri, sansür ve silahlanma faaliyetlerine destek verdikleri gerekçesiyle, 14 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.