Rusya, Trump'ın Kudüs kararından ‘derin endişe’ duyuyor

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşınması kararının İsrail-Filistin anlaşmazlığını daha da derinleştirebileceği uyarısında bulunarak karardan derin endişe duyulduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin sürecinde Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış prensiplere Rusya’nın bağlı kalmaya devam edeceği belirtildi.

Söz konusu prensipler doğrultusunda Rusya’nın Doğu Kudüs’ün gelecekteki bir Filistin devletinin başkenti olması gerektiğine yönelik görüşünde herhangi bir değişiklik olmadığına işaret edilen açıklamada, aynı zamanda, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görüldüğü ifadesine yer verildi.

İlgili tüm taraflara tehlikeli ve kontrol edilemeyen sonuçlara yol açacak adımlardan kaçınma çağrısı yapılan açıklamada ABD'nin aldığı kararın İsrail-Filistin ilişkilerini ve tüm bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirebileceği ve bu durumdan derin endişe duyulduğu kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Gatilov da Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, ABD tarafından alınan karara katılmadıklarına işaret ederek “BM Güvenlik Konseyi’nde yapılacak oturumda ABD’nin bu kararını eleştireceğiz.” dedi.

RUSYA MÜFTÜLER KONSEYİNDEN KINAMA

Bu arada Rusya Müftüler Konseyi, Trump'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını kınayarak Washington'ı bu hatalı karardan dönmeye davet etti.

Merkezi Moskova’da bulunan Müftüler Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin kararı kınandı.

Açıklamada, söz konusu kararın, bölgedeki çatışmaları tetikleyeceği belirtilirken “Yetkilileri bu hatalı karardan dönmeye davet ediyoruz. Bölgede yaşanan çatışmalar ancak karşılıklı diyalog ve BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararlar aracılığıyla çözülebilecektir. Rusya Müslümanları, tarihi en uzun süren uluslararası çatışmalarından biri olan duruma siyasi bir çözüm çerçevesinde adil ve kapsamlı bir çözüm bulma ihtiyacı bulunduğuna inanıyorlar.” ifadelerine yer verildi.

Rusya Müftüler Konseyi’nin ABD tarafından alınan kararın bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarın kurulmasını önleyeceğine inandığı vurgulanan açıklamada, “Rusya Müslümanları, Rusya’nın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusundaki tavrını tamamen desteklemektedir.” değerlendirmesinde bulunuldu.