Rusya: "Türk ve Rus heyetleri İdlib’de gerilimin azaltılmasında mutabık kaldı"

Rusya Dışişleri Bakanlığından, Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda Ankara’daki müzakerelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Türk ve Rus heyetlerinin 4 Mayıs 2017 ve 17 Eylül 2018 tarihli memorandumların tam olarak uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak İdlib gerilimi azaltma bölgesinde durumun kalıcı bir şekilde dengelenmesi için somut adımları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Her iki taraf da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından tanınan teröristlerle savaşmaya devam ederken, sahadaki gerilimin azaltılmasında, ayrıca İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki ve dışındaki sivillerin korunmasında, burada ihtiyacı olan herkese acil insani yardım sağlanması konusunda mutabık kaldılar.” ifadeleri kullanıldı.