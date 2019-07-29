Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

Rusya: Türkiye ile Suriye’de nokta atışı operasyonlar yapıyoruz

Rus basını bir son dakika haberini servis ederek Suriye'deki son gelişmelere geniş yer verdi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki militanların ateş güçlerini yok etmek adına nokta atışı operasyonlar düzenlediklerini söyledi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:47
Rusya: Türkiye ile Suriye’de nokta atışı operasyonlar yapıyoruz

Sputnik’te yer alan haberde Rus Genelkurmay yetkilisi Sergey Rudskoy’un açıklamalarına yer verildi. Rus Genelkurmay yetkilisi Rudskoy, “Türk meslektaşlarımızın yardımıyla teröristlerin ateş güçlerinin, askeri araçlarının, silahlarının ve teçhizat depolarının yerlerini belirlemek ve bunlara nokta atışı operasyonlar düzenlemek adına tedbirler almaktayız” dedi.

Rus Genelkurmay yetkilisi, sözgelimi Hama'nın kuzeyindeki bir köye roket saldırısı düzenlemeye hazırlanan militanlara, alınan istihbarat üzerine operasyon düzenlendiğini belirtti ve ekledi: “Bu tip hedefler izleniyor ve her şeyden önce yok ediliyor. Hava saldırıları düzenlenmesine ilişkin Türk tarafını zamanında bilgilendiriyoruz.”

Rudskoy ayrıca, Suriye'deki militanların elinde bulunan yabancı silahların sayısının arttığını gözlemlediklerini belirtti. Bu silahların içerisinde roketatar sistemleri bulunduğunu da ekledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalıştılar
Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalıştılar
ABD'de yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 15 yaralı
ABD'de yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 15 yaralı
Çin, yeniden kullanılabilir roket geliştirmeye hazırlanıyor
Çin, yeniden kullanılabilir roket geliştirmeye hazırlanıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim