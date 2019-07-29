Rusya: Türkiye ile Suriye’de nokta atışı operasyonlar yapıyoruz

Sputnik’te yer alan haberde Rus Genelkurmay yetkilisi Sergey Rudskoy’un açıklamalarına yer verildi. Rus Genelkurmay yetkilisi Rudskoy, “Türk meslektaşlarımızın yardımıyla teröristlerin ateş güçlerinin, askeri araçlarının, silahlarının ve teçhizat depolarının yerlerini belirlemek ve bunlara nokta atışı operasyonlar düzenlemek adına tedbirler almaktayız” dedi.

Rus Genelkurmay yetkilisi, sözgelimi Hama'nın kuzeyindeki bir köye roket saldırısı düzenlemeye hazırlanan militanlara, alınan istihbarat üzerine operasyon düzenlendiğini belirtti ve ekledi: “Bu tip hedefler izleniyor ve her şeyden önce yok ediliyor. Hava saldırıları düzenlenmesine ilişkin Türk tarafını zamanında bilgilendiriyoruz.”

Rudskoy ayrıca, Suriye'deki militanların elinde bulunan yabancı silahların sayısının arttığını gözlemlediklerini belirtti. Bu silahların içerisinde roketatar sistemleri bulunduğunu da ekledi.