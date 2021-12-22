Rusya: Türkiye ilk fırsatta askerlerinin Suriye’den ayrılacağını bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da yapılan Astana formatındaki Suriye konulu görüşmeler sonunda düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev yaptığı açıklamada, Türk temsilcilerin Rus tarafına ilk fırsat oluştuğunda askerlerinin Suriye'den ayrılacağına ilişkin güvence verdiklerini söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rus diplomat, “Türk ortaklarımız sürekli olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden, Suriye'nin birliğinden, bağımsızlığından yana olduklarını, orada geçici olarak bulunduklarını ve imkanlar el verdiğinde oradan ayrılacaklarını beyan ediyor, vurguluyor” dedi.

"RUSYA, TÜRKİYE’YE YARDIM ÖNERİSİNDE BULUNDU"

Rusya’nın İdlib’deki teröristlerle mücadelede Türkiye’ye yardım etmeyi önerdiğini, Ankara’nın bu konuyu değerlendirdiğini söyleyen Lavrentyev, şöyle konuştu:

“İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerle mücadele ile ilgili sorunların çözümünde Türk tarafına yardım önerisinde bulunduk ve konu şu anda Türk tarafı tarafından değerlendiriliyor.”

"TÜRKİYE İLE BİRLİKTE İDLİB’İ TERÖRİSTLERDEN KURTARMAYI BAŞARACAĞIMIZI UMUYORUZ"

Lavrentyev, Rusya’nın önümüzdeki yıl garantör ülkelerin (Rusya, Türkiye ve İran) ‘Astana formatı’ çerçevesindeki ortak eylemleri sayesinde İdlib'i nihai olarak teröristlerden kurtarmanın mümkün olmasını umduğuna dikkat çekti.

Türkiye’ye bu konuda yardım önerdiklerini ifade eden Lavrentyev, “Önümüzdeki yılın bu konuda olumlu sonuçlar getirmesini ve İdlib topraklarından gelen bu terör tehdidinden kurtulabileceğimizi umuyoruz. Bunun Astana formatındaki ortak eylemlerimiz sayesinde olacağını vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’NİN SURİYE İLE İLGİLİ ANLAŞMALARI YERİNE GETİRMESİ UZADI"

Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmek için belirli çabalar gösterdiğini gördüklerine işaret eden Lavrentyev, “Fakat ne yazık ki bu süreç gerçekten çok uzadı ve Mart 2019'da varılan anlaşmalara hala ulaşamıyoruz. Ve bu her şeyden önce militanların İdlib'in güney kesiminden M-4 otoyolunun ötesine çekilmesi ve bu yolun her iki tarafında Türk ve Rus gözlem noktalarının yerleştirilmesi ile ilgili" değerlendirmesinde bulundu.