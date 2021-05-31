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Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını uzattı

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Türkiye ile Tanzanya'ya uçuş yasağının 21 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:55
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Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını uzattı

Yapılan açıklamada, "Türkiye ve Tanzanya'daki ağır epidemiyolojik durum dikkate alınarak mevcut uçuş kısıtlamalarını 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yönünde kararı alındı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, epidemiyolojik durumun iyileştiği İngiltere'ye yönelik uçuş yasağının 2 Haziran'dan itibaren kalkacağı ifade edilirken Moskova-Londra düzenli seferlerin haftada 3 kez olmak üzere tekrar yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan 10 Haziran'dan başlayarak Avusturya, Macaristan, Lübnan, Lüksemburg, Mauritius, Fas ve Hırvatistan'a düzenli seferlerin Arnavutluk'a da charter uçuşların yeniden başlatılacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca Belarus, Yunanistan, Azerbaycan, Ermenistan, Katar, Özbekistan, Tacikistan, Mısır ve Sırbistan'a sefer sayılarının artırılacağı bilgisi verildi.

Bununla beraber Moskova-Münih seferlerinin de yeniden başlayacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi
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