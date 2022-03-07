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Rusya-Ukrayna arasında 3. tur görüşmeleri bugün yapılacak

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 12. gününe girerken, 3. tur müzakere bugün yapılacak.

07 Mart 2022 Pazartesi 09:55
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Rusya-Ukrayna arasında 3. tur görüşmeleri bugün yapılacak
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Rusya ve Ukrayna heyetleri ateşkes için bugün üçüncü kez masaya oturacak.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti. 

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