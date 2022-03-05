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Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu Pazartesi günü yapılacak

Rusya Ukrayna'ya saldırılarının ardından 3. barış görüşmesini pazartesi günü yapacak.

05 Mart 2022 Cumartesi 20:44
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Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu Pazartesi günü yapılacak
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında iki ülke barış görüşmeleri için 28 Şubat'ta masaya oturdu. İlk turdan sonuç çıkmasa da heyetler ikinci tur için sözleşti. İkinci tur görüşmeler için heyetlerin danışma amaçlı olarak önce başkentlerine dönecekleri belirtildi.

2. TURDAN KISMİ ATEŞKES ÇIKTI

Taraflar, müzakerelerin 2. turu için 3 Mart'ta Belarus'un Brest kentinde bir araya geldi. Görüşmede taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardı. Tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.

BOMBARDIMAN YÜZÜNDEN ATEŞKES İKİ ŞEHİRDE ERTELENDİ

Geçici ateşkes kararının ardından Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyuruldu. Ancak Mariupol Belediye Başkanı, Rusların bombardımana devam etmesi nedeniyle tahliyelerin ertelendiğini açıkladı.

HEYETLER 7 MART'TA BİR ARAYA GELECEK

Bu gelişmelerden sonra Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı. Arahamiya, Moskova- Kiev arasındaki üçüncü tur müzakereler Polonya-Belarus sınırına yakın şehir olan Brest'te yapılacağını da bildirdi.

HAFTA BAŞINDA YAPILACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ukrayna ile yürütülen müzakerelerdeki Rus heyetinde yer alan Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, görüşmelerin üçüncü turunun hafta başında gerçekleştirileceğini söylemişti.

Son Güncelleme: 05.03.2022 21:53
Anahtar Kelimeler:
RusyaUkrayna
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