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Rusya-Ukrayna arasındaki 2. barış görüşmeleri bugün yapılacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, tarafların ikinci görüşmesi bugün yapılacak. Barış görüşmelerinin ilk turunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi. Kremlin yönetimi, "Görüşmelerin akıbetiyle ilgili yorum yapmak için henüz erken" açıklaması yaptı.

02 Mart 2022 Çarşamba 09:12
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Rusya-Ukrayna arasındaki 2. barış görüşmeleri bugün yapılacak
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Rus Tass haber ajansının Ukrayna basınına dayandırdığı haberinde, iki taraf arasındaki barış görüşmelerinin ikincisinin bugün yapılacağı açıklandı. 

Görüşmelerin Belarus-Polonya sınırında bulunan Brest bölgesinde düzenlenebileceği iddia edildi. İlk müzakere masası, Belarus'un Ukrayna sınırındaki Gomel bölgesinde kurulmuştu. 

İLK GÖRÜŞMEDE İSTENEN SONUÇ ÇIKMADI

Geçtiğimiz gün iki taraf 1. görüşmeyi gerçekleştirmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söylemişti. 

Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıklamıştı. 

Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki, hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" demişti. 

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, “Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk” ifadelerini kullanmıştı. 

"ARABULUCUYA İHTİYAÇ YOK"

Kremlin yönetimi, Ukrayna-Rusya heyetleri arasında gerçekleşen barış görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmelerin akıbetiyle ilgili yorum yapmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Müzakerelerde Rusya ve Ukrayna heyetleri doğrudan görüşüyor, arabulucuya ihtiyaç yok" dedi.

KREMLİN: HİÇBİR YAPTIRIM YAKLAŞIMIMIZI DEĞİŞTİREMEZ

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise, Moskova ile Kiev arasında
doğrudan müzakerelerin başladığını ancak iki ülkenin devlet
başkanları olan Putin ve Zelenski arasında herhangi bir görüşme planının olmadığını duyurdu.

Peskov, "Rusya, sivil hedeflere yönelik saldırı düzenlemedi, termoborik ya da parça tesirli bombalar kullanılmadı. Rusya, hiçbir savaş suçu işlemedi" dedi. Peskov, ayrıca hiçbir yaptırım Kremlin'in Ukrayna'ya ilişkin yaklaşımını değiştiremeyeceğini vurguladı.

İKİNCİ GÖRÜŞME BELARUS-POLONYA SINIRINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Müzakere sürecinin devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını vurgulayan Medinskiy, “Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bir sonraki toplantısı önümüzdeki günlerde Belarus-Polonya sınırında gerçekleşecek” diye konuşmuştu. 

Medinskiy, yapılacak diğer görüşme öncesinde her heyetin ülkesinin devlet başkanı ile istişare edeceğini sözlerine eklemişti.

Belarus Dışişleri Bakanı Vlaimir Makey de Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri son derece önemli bulduğunu vurgulayarak, "Heyetlerin kapanış açıklamalarından, temkinli ve iyimserlik uyandıran bazı anlaşmalara varıldığını görebilirsiniz. Bunun Belarus topraklarında gerçekleşmesinden memnunuz çünkü Belarus, tüm krizleri ve sorunları çözmenin yollarını bulmak için her şeyi yapmaya hazır" demişti.

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