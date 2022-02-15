Rusya-Ukrayna geriliminde son durum: Yeni uydu görüntüleri sınırdaki askeri hareketliliğin arttığını gösterdi

"RUS BİRLİKLERİ MUHAREBE MEVZİLERİNE İLERLİYOR"

ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar, çektiği yeni uydu görüntülerine atıfta bulunarak Rus birliklerinin hazırlık bölgelerinden çekilerek Ukrayna sınırına yakın muharebe mevzilerine doğru ilerlediğini öne sürdü.

Bununla birlikte, Rusya aylardır birliklerini Ukrayna çevresinde ve ilhak edilen Kırım yarımadasında yığıyor.

ABD'Lİ YETKİLİLER: SINIRDA 130 BİNDEN FAZLA ASKER KONUŞLANDIRILDI

ABD'li yetkililer, şu anda Batı yanlısı komşusunun sınırlarında 130 binden fazla askerin konuşlandığını ve Washington'un Rusya'nın her an bir saldırı başlatabileceğine inandığını söyledi.

Bir Maxar temsilcisi, “Önemli yeni faaliyetler, birkaç büyük birlik ve saldırı helikopteri konuşlandırmasının gelişini, kara saldırı uçaklarının ve savaş-bombardıman uçaklarının ileri noktalara yeni konuşlandırılmasını, konvoyda görülen diğer muharebe birimleriyle birlikte mevcut garnizonlardan çok sayıda kara kuvvetleri biriminin ayrılmasını içeriyor” dedi.

Maxar, uydu fotoğraflarının dün ve bugün çekildiğini bildirdi.

RUSYA, İŞGAL PLANLARINI YALANLADI

Diğer taraftan Rusya, Ukrayna'yı işgal etme planları olduğunu her zaman yalanladı. Dün, üst düzey Rus yetkililer, ülkenin ABD ve NATO ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu ve geçen yıl gerilimlerin başlamasından bu yana bazı askeri tatbikatları sona erdirdiğini söyledi.

RUSYA: BİRLİKLERİMİZ GERİ DÖNMEYE BAŞLADI

Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna yakınlarında konuşlandırılan bazı güçlerinin kalıcı üslerine dönmeye başladığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna sınırları yakının 100 binden fazla asker yığması, özellikle Moskova'nın 10-20 Şubat'ta Belarus ile gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar, Ukrayna'nın neredeyse Rus ordusu tarafından kuşatıldığı anlamına geldiği için, bir işgal korkusuna yol açmıştı.

Devlet tarafından işletilen TASS haber ajansının aktardığına göre, Savunma Bakanlığı sözcüsü, "Güney ve Batı askeri bölgelerinin birimleri; görevlerini tamamlayan muhimmatları şimdiden , demiryolu ve karayolu taşımacılığına yüklemeye başladılar ve bugün askeri garnizonlarına taşınmaya başlayacaklar" dedi.

"İŞGAL İDDİALARI BİLGİ TERÖRÜ"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov işgal iddialarıyla ilgili konuştu. "Ukrayna'yı işgal iddiaları bilgi terörü" açıklaması yapan Lavrov, Batı ile diyaloğa devam edeceklerini belirtti.

Bu arada Rusya Parlamentosu, Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi.

Ancak Batılı yetkililer, Rusya'nın son birkaç gündür askeri yığılmasına devam ettiğini konusunda ısrar etti. Pentagon sözcüsü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, “Son 24 ila 48 saat içinde bile, hafta sonu boyunca Putin, Ukrayna ve Belarus sınırındaki askeri kapasitesini genişletmeye devam etti.

ZELENSKİ'DEN MİLLİ MARŞ ÇAĞRISI

Gerilimin Ukrayna cephesinde ise Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Batı’daki bazı yayın organlarının Rusya'nın ülkeyi işgal edebileceğini öne sürdüğü tarih olan 16 Şubat'ta ülke halkını bayrakları dalgalandırmaya ve birlikte milli marşı söylemeye çağırdı.

Bununla birlikte, Ukraynalı hükümet yetkilileri, Zelenski'nin yarın bir saldırı öngörmediğini, ancak yabancı basında çıkan haberlere yanıt verdiğini vurguladı.

Zelenski ulusa sesleniş videosunda "Bize 16 Şubat'ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü birlik günü yapacağız. Askeri harekatın başlaması için yeniden bir tarih vererek bizi korkutmaya çalışıyorlar. O gün milli bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi bayraklar sallayacağız ve bütün dünyaya birliğimizi göstereceğiz” dedi.

"BATILI MÜTTEFİKLERİMİZ DURUMU ABARTIYOR"

Ukrayna Cumhurbaşkanı uzun zamandır, Rusya'nın ülkesine saldırmakla tehdit ettiğine inansa da, Moskova'nın Ukrayna'yı sindirme ve panik ekme çabalarına yanıt vererek yakın bir işgal olasılığının Batılı müttefikleri tarafından abartıldığını söyledi.

Zelenski'nin Genelkurmay Başkanı’nın danışmanlarından Mykhailo Podolyak, Reuters'e vardiği demeçte, cumhurbaşkanının işgalin olası tarihiyle ilgili basında çıkan haberlere kısmen "ironiyle" yanıt verdiğini söyledi:

"ANCAK İRONİ YAPILABİLİR"

"Bugün Ukraynalıların medyada ilan edilen sözde 'istilanın başlangıcı' ile ilgili çeşitli 'belirli tarihler' konusunda neden şüpheci oldukları oldukça anlaşılabilir. Bu tür haberler ancak ancak ironi ile ele alınabilir."

ABD UYARILARINI TEKRARLADI

Ayrıca, Zelenskiy'in ofisi, Ukrayna'daki tüm köy ve kasabalarda ülke bayraklarını dalgalandırmaya ve tüm ulusun yarın saat 10.00'da milli marşı söylemeye çağıran bir kararname yayınladı.

Öte yandan, ABD'li yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirli bir günde emredilen bir saldırıyı ön görmediklerini, ancak her an gelebileceğine dair uyarıları tekrarladılar.

Pentagon sözcüsü John Kirby, “Belirli bir tarih vermeyeceğim. Bunun akıllıca olacağını düşünmüyorum. Size sadece Rusya’nın çok az uyarıyla veya hiç uyarı vermeden hareket etmesinin tamamen mümkün olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu. Daha önce Kirby, Moskova'nın Ukrayna sınırındaki askeri kapasitesini artırmaya devam ettiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, diplomatlarının çoğunu zaten eve gönderen Washington'un Ukrayna'daki kalan diplomatik misyonunu Kiev'den Rusya sınırından çok daha uzaktaki batıdaki Lviv şehrine taşıdığını söyledi. Blinken, Washington'un Ukrayna'ya piyasaları sakinleştirmek için 1 milyar dolara kadar devlet kredisi garantisi teklif ettiğini de sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı, ayrıca ABD vatandaşlarının hem Rusya hem de Ukrayna ile sınır komşusu olan Belarus'tan ayrılmalarını tavsiye eden bir seyahat tavsiyesi yayınladı.

Bunların yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında 100 binden fazla askeri bulunuyor. Rus siyasi liderler, Batı'nın işgal planladığı yönündeki suçlamaları reddediyor, ancak Kiev'in NATO ittifakına katılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere bir dizi talep karşılanmadığı takdirde belirsiz "askeri-teknik" eylemde bulunabileceğini ima ediyor.

RUSYA'YA YAPTIRIM TEHDİDİ

Rusya dün, güvenlik krizini yatıştırmaya çalışmak için Batı ile görüşmeye devam edeceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Çözüm gerektiren sorunlar üzerinde bugün sonu gelmeyen müzakerelere izin vermeyeceğimiz konusunda defalarca uyardık. Ancak, bana öyle geliyor ki, imkanlarımız tükenmekten çok uzak. Bu aşamada, müzakerelere devam etmeyi ve onları geliştirmeyi öneriyorum” açıklamasını yaptı.

Buna karşın, Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulundu. G7 Pazartesi günü "Rus ekonomisi üzerinde büyük ve acil sonuçları olacak ekonomik ve mali yaptırımlar" konusunda uyardı.

UKRAYNA, KRİZDEN EKONOMİK HASAR ALDI

Öte yandan Ukrayna, güvenlik krizi nedeniyle ekonomik olarak zarar gördü.Ukrayna devlet tahvilleri üzerindeki 5 yıllık kredi temerrüt takaslarının fiyatındaki artış, piyasaların Kiev'e yüzde 42 temerrüt olasılığı verdiğini gösterdi.

Ülkenin en büyük havayolu olan Ukrayna Uluslararası Havayolları, sigorta şirketlerinin bazı uçaklarının kapsamını sonlandırdığını duyurdu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyeti için "makul bir gerekçe" görmediğin belirterek, "Rusya ile Avrupa güvenlik konularında ciddi bir diyaloğa hazırız" dedi. Ayrıca, Ukrayna için 150 milyon euro kredilik bir destek açıkladı.