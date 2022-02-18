Rusya-Ukrayna krizi: Kremlin’den Donbass açıklaması

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde her geçen saat yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Gözler, gelecek haftasonuna doğru yapılacağı ilan edilen ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları'nın görüşmesine çevrilirken, ABD yönetimi Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan gelen görüşme önerisini kabul ettiğini açıkladı.

Gelecek haftaki görüşme öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, müttefiklerine danışacağını belirtirken, Biden'ın transatlantik ülkelerinin liderleriyle bir telefon görüşmesi yapacağı duyuruldu.

Görüşmeye, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İngiltere liderlerinin yanı sıra, Avrupa Birliği ve NATO temsilcileri de katılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Moskova'da Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'yu ağırlıyor.

Gündemde ortak tatbikat sonası Rusya'nın Belarus'a gönderdiği askerlerin geri çekilmesi var.

Hem Minsk hem Moskova, Rus güçlerinin tabikat sona erince Belarus'tan ayrılacağını ilan etti ancak Lukaşenko ziyaret öncesi silahlı güçlerin gerekli görüldüğü kadar Belarus'ta kalacağını söyledi.

'DURUM ÇOK TEHLİKELİ'

Son olarak da Kremlin yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Moskova'nın doğu Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki durumdan endişe duyduğunu ve buradaki durumun potansiyel olarak çok tehlikeli göründüğünü söyledi.

Kremlin, gerçekleştirilen askeri tatbikatların rutin bir eğitim sürecinin parçası ve şeffaf olduğunu söyleyerek Rusya'nın nükleer tatbikatlarının Batı ile gerilimi daha da artıracağı fikrini reddetti.

Rusya, tatbikatları daha önce duyurmuş ve Cumartesi günü gerçekleştirileceğini söylemişti.

Kremlin, Başkan Vladimir Putin'in katılmasını istedikleri için muhtemelen Rusya'nın "durum merkezinden" onları denetleyeceğini söyledi.

DONBASS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Rus güçlerinin Kırım'dan çekildiğine dair haberler ise gelmeye devam ediyor.

Çok sayıda mekanize piyade birliğinin DAğıstan ve Çeçenistan'daki üslerine döndüğü duyuruldu. Tanklar ve zırhlı araçlardan oluşan yeni bir konvoyun batıdaki üslerine gideceği açıklandı.

Rusya, tatbikat için gönderilen "Su-24" tipi 10 bombardıman uçağının da Kırım'dan ayrıldığını ilan etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceğine dair açıklamalar da gelmeye ediyor. BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Blinken, Rusya'nın işgal için bahane üreteceği iddiasını yineledi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise Rusya ile büyük bir çatışma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Donbass'ta ise tansiyon yükseliyor. Ukrayna ordusu ile Rusya destekli ayrılıkçı güçler yine birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Ukrayna ordusu, temas hattında 24 saatte 60 ihlal kaydedildiğini açıkladı.

Ayrılıkçılar da ordunun top ve havantopu attığını iddia ediyor.