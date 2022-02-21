Rusya-Ukrayna krizi: Rusya 'vurduk' dedi

ABD'li teknoloji şirketi Maxar tarafından yayımlanan yeni uydu görüntülerinde Ukrayna sınırına yakın Rus karargahlarında çok sayıda yeni zırhlı ekipman ve askeri birlik getirildiği görüldü.

Yeni faaliyet, Rusya'nın Belarus'ta dün sona erecek askeri tatbikatları uzatması ve Batılı güçler arasında Rusya'nın yakında Ukrayna'yı işgal etmesi konusundaki korkuları artırması ile ortaya çıktı.

Bununla birlikte, haftalardır Rus güçlerinin ilerleyişini izleyen Maxar Technologies tarafından yayınlanan görüntüler, Reuters haber ajansı tarafından bağımsız olarak doğrulanamadı.

Maxar, tarafından yapılan açıklamada, "Bu yeni aktivite, daha önce gözlemlenen savaş gruplarının (tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, topçu ve destek teçhizatı) konuşlanma modelinde bir değişikliği temsil ediyor” denildi.

Maxar, ayrıca uydu görüntülerine göre 13 Şubat itibariyle Rusya'nın Soloti kentindeki askeri garnizon çevresinde birkaç büyük savaş grubunun konuşlandırıldığının gözlemlendiğini aktardı.

"EKİPMANLAR SOLOTİ'DEN VALUYKİ'YE TAŞINDI"

Diğer taraftan yeni görüntüler, Soloti'deki muharebe birimlerinin ve destek ekipmanlarının çoğunun ayrıldığını gösterdi Ancak, Rusya'nın Valuyki kentinin doğusunda, Ukrayna sınırının yaklaşık 15 km kuzeyindeki bir alana da bazı teçhizatlar konuşlandırıldı.

"RUSYA'NIN SAVAŞ HAZIRLIĞI ARTIYOR"

Maxar Haber Bürosu kıdemli direktörü Stephen Wood, Reuters'e verdiği demeçte, pistlere ve kar izlerine dayanarak, faaliyetin yakın zamanda ortaya çıktığını söyledi:

"Bana göre bu, artan bir savaşa hazır olma durumunu gösteriyor.”

INTERFAX: UKRAYNA'DAN ATEŞLENEN TOP MERMİSİ RUSYA'NIN SINIR KARAKOLUNU YIKTI

Diğer taraftan Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yapılan açıklamada, Ukrayna'dan ateşlenen bir top mermisinin bir sınır tesisini tahrip ettiği açıklandı. Merminin, Rusya'nın Rostov bölgesindeki bir sınır muhafız karakolunu tamamen yok ettiğini, ancak herhangi bir can kaybına yol açmadığını bildirdi.

Interfax'ın aktardığına göre olay Rusya ile Ukrayna arasındaki sınırın 150 metre yakınında meydana geldi.

UKRAYNA ORDUSU: RUSYA 80 ATEŞKES İHLALİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan, Ukrayna hükümet güçleri ile doğuda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla ayıran hat boyunca aralıklı bombardımanlar geçen Perşembe gününden bu yana yoğunlaştı. Ukrayna ordusu, ortak sınır bölgelerinde 24 saat içinde Rus güçler tarafından 80 ateşkes ihlali gerçekleştiğini öne sürdü.

"SİVİLLERİN ARKASINA KORKAKÇA SAKLANIYORLAR"

Ukrayna Müşterek Harekat Kuvvetleri (JFO), Minsk anlaşmasını ihlal eden bombardımanda bir askerin yaralandığını açıkladı. JFO sözcüsü Pavlo Kovalchyuk'un temsilcisi, "İşgal güçleri, ,sivillerin arkasına onlar canlı bir kalkanmış gibi saklanarak, Ukraynalıların mevzilerini korkakça bombalamaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

44 EV VE 4 OKUL ZARAR GÖRDÜ

JFO, son beş gün içinde Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine 94 bombalı saldırı düzenlendiğini ve iki kişinin yaralanmasının yanı sıra 44 ev ve dört okulun da zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

"BİDEN-PUTİN GÖRÜŞMESİ İÇİN SOMUT BİR PLAN YOK"

Diğer taraftan, Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında Ukrayna konusunda bir zirve için somut bir planın bulunmadığı açıklandı.

Ancak, Kremlin iki lider arasında her zaman telefon ile ya da yüzyüze bir görüşmenin ayarlanabileceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın doğusundaki durumun son derece gergin olduğuna işaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Rusya Güvenlik Konseyi ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceğini söyledi.

DOĞU UKRAYNA’DA BOMBARDIMANLAR

Öte yandan, son günlerdeki gerilimlerin odak noktası, Rusya'nın Ukrayna'dan Kırım'ı ilhak ettiği aynı yıl olan 2014'te, Rus destekli isyancıların ele geçirdiği doğu Ukrayna oldu. Doğudaki çatışmalarda 14 binden fazla kişi öldü.

Ukrayna ordusu, ağır bombardıman nedeniyle Donbas'taki yedi kontrol noktasından birinde operasyonları askıya aldığını açıkladı. Hükümet güçlerini ve ayrılıkçıları ayıran bombardıman olayları, geçen hafta keskin bir şekilde arttı. Kiev'in Batılı müttefikleri, Rusya'nın gerilimi daha geniş bir çatışma için bahane olarak kullanabileceğinden endişe ediyor. Ayrıca, meydana gelen olaylarda dün iki Ukraynalı askerin öldüğü ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna ordusu ise yaptığı açıklamada, güçlerinin ateşkes anlaşmasına bağlı kaldıklarını ve "yalnızca Rus işgal kuvvetlerinin eylemleri sırasında ateş açıldığını" söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ayrılıkçı bölgeleri bombaladığı haberlerinin "tamamen yalan" olduğunu söyledi.

'UKRAYNA'YA BAĞLI SİLAHLI ARAÇLAR İMHA EDİLDİ, 5 KİŞİ ÖLDÜ'

Rus ordusundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya bağlı silahlı araçların Rostov sınırında imha edildi.

Olayda beş kişinin öldüğü bildirildi.

Ukrayna tarafı ise Rostov bölgesinde askerlerinin olmadığını, haberlerin doğru olmadığını söyledi.