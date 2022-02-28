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Rusya - Ukrayna krizi sonrası kritik açıklama

Tüm dünyanın gözü Ukrayna'da! Rus ordusu Kiev'i almak için dört koldan saldırırken Ukrayna halkı başkentini korumaya çalışıyor. Savaş devam ederken Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. Güney Kore ve Japonya'nın iddiasına cevap geldi. Kim Jong-Un, füze fırlattı mı?

28 Şubat 2022 Pazartesi 11:02
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Rusya - Ukrayna krizi sonrası kritik açıklama
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Güney Kore, Cumartesi akşamı Kuzey Kore'nin bir füze denemesi yaptığını açıklamıştı. Aynı şekilde Japonya Hükümeti de Kuzey Kore tarafından bir füze atıldğını denize atılan füzenin 600 km yüksekliğe ulaştığı bildirilmişti. Kuzey Kore, yaşananların ardından ilk kez resmi bir açıklama yaptı. Kim Jong-Un'un ordusu füze iddialarını yalanladı.

KUZEY KORE'DEN YANIT GELDİ: 'FÜZE DEĞİL KEŞİF UYDUSU'

Kuzey Kore, dün kamuoyuna yansıyan son denemesinin, füze olmadığını ve keşif uydu sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Dün balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği açıklanan Kuzey Kore'den, konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), dünkü testin füze olmadığını, keşif uydu sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bir deneme olduğunu açıkladı. Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi ile Savunma Bilimleri Akademisi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen test ile Pyongyang'ın, "dünyadaki belirli alanların yüksek çözünürlüklü yatay ve dikey fotoğraflarını çeken görüntüleme sistemleri ve veri iletim sistemlerinin özellikleri ve başarısını doğruladığı" ifade edildi.

JAPONYA HÜKÜMETİ AÇIKLAMIŞTI

Japonya hükümetinden dün yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiği bildirilmişti. Japon Denizi istikametine fırlatılan füzenin 600 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve 300 kilometre yol aldığını açıklayan Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiğini ve herhangi bir hasar bildirilmediğini duyurmuştu. Dünkü denemenin ardından, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna işgaline odaklanmasını fırsat bilen Kuzey Kore'nin silah geliştirme çalışmalarına ağırlık verebileceği yorumları yapılmıştı.

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