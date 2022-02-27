Rusya-Ukrayna müzakere girişiminde yeni gelişme!

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan müzakere girişiminde yeni gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna müzakerelerin başladığını bildirdi ancak Rusya bu kez bu iddiaları yalanladı. İki tarafın da masaya oturması beklenirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise müzakerelerle ilgili, "Görüşmenin sonuç vereceğini düşünmüyorum ama deneyelim" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde son durum

Ukrayna İçişleri Bakanlığı müzakerelerin başladığını duyurdu. Rusya bu açıklamanın hemen ardından temasların sürdüğünü ancak müzakerelerin henüz başlamadığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Görüşmenin sonuç vereceğini düşünmüyorum ama deneyelim" ifadelerini kullandı.

'Kiev'in teslimi söz konusu değil'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabileceğini, ama Kiev'in tesliminin söz konusu olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu: Montrö'nün bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilmek isteyen yaklaşık 6 bin 600 Türk vatandaşını çıkarmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun "savaş"a dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.

'Pripyat Nehri yakınında görüşeceğiz'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Rusya ile müzakereler teyit edildi. Açıklamada, "Rusya ile müzakereler Belarus-Rusya sınırında yapılacak. Heyetler önkoşulsuz buluşacak" denildi.

Putin'den 'Özel Savaş Görevi' emri

AA'nın aktardığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

Hava sahalarını kapattılar

Norveç, Fransa, İtalya, Hollanda, Almanya, Polonya, Avusturya, Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahalarını Rusya'ya uçuşa kapatma kararı aldı.

'Ukrayna'ya savaşmaya gidecekleri kesinlikle destekleriz'

BBC'nin aktardığına göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiliz halkının savaşa katılmak için bireysel olarak Ukrayna'ya gitmeyi seçmesi halinde, "eğer yapmak istedikleri buysa, onları kesinlikle destekleyeceğini" söyledi.

Truss ayrıca Ukraynalı mültecilere yardım için neler yapılabileceği konusunda BM ve Kızıl Haç ile çalıştıklarını söyledi, ancak başka ayrıntı paylaşmadı.

Ukrayna Belarus'ta görüşmeyi kabul etti

Sputnik'in aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüştükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den müzakereler için Rus heyetini geri çekmemesini rica ettiğini söyledi.

Peskov’a göre, Rusya tarafı ve yerindeki Rus heyeti müzakerelere tamamen hazır, Ukraynalılar bekleniyor.

'Fırsatı boşa harcadılar'

Rusya’nın, Ukrayna’ya müzakereler için Belarus’a gelmesine yönelik verdiği süre (TSİ) 15:00 itibarıyla doldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'yı müzakereler için 'fırsatı' boşa harcamakla suçladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği süre doldu

Zelenskiy'den İstanbul önerisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den müzakere açıklaması geldi. Zelenskiy, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti, başka yerlerde müzakere için açık kapı bıraktı.

Uluslararası lejyon birliği kurduklarını ifade eden Zelenskiy, dünya güvenliğinin korunması için Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancılara, direnişe katılmaları için çağrı yaptı.

Zelenskiy, "Bu, ülkemize verdiğiniz desteğin kilit önemdeki kanıtı olacak" dedi.

Zelenskiy, şunları ifade etti:

-Uluslararası lejyon birliği kurduk. Rus saldırganlığını püskürtmede yer almak isteyen yabancılardan oluşacak.

-Rus işgalcilerine karşı direnişe ve dünya güvenliğinin korunmasına katılmak isteyen tüm yabancılara, devletimize gelmelerini ve Bölgesel Savunma Kuvvetleri saflarına katılmayı teklif ediyoruz.

-Dün gece vahşi ve acımasız geçti, sivil altyapılar vuruldu.

-İşgal güçleri ambulanslar dahil her şeye saldırdı.

-Rusya, Belarus topraklarından bize saldırmazsa müzakereyi kabul ederiz.

-Belarus yerine İstanbul, Varşova ve Budapeşte'de görüşme olabilir.

Rus heyeti Belarus'a ulaşmıştı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söylemişti.

Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov şunları söyledi:

"Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız"



Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz" dedi.

AB'den Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası AB'den yeni yaptırımlar geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklanacağını bildirdi. Ursula von der Leyen ayrıca Belarus'a da ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.