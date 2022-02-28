Rusya-Ukrayna müzakeresi sona erdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde iki ülkenin devlet yetkililerinin temsilcileri, müzakere kapsamında Belarus'ta bir araya geldi. Tüm dünyanın merakla takip ettiği müzakere 6 saatin ardından sona erdi.

İKİNCİ GÖRÜŞME ÖNCESİ İSTİŞARE

Rus basınından yer alan haberlere göre; heyetler, ikinci görüşme için başkentlerine dönecek. Heyetler, görüşmede konuşulan talepleri değerlendirecek. Rus yetkili ise önümüzdeki günlerde 2. görüşme olacağını kaydetti.

UKRAYNA, RUS GÜÇLERİNİN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİ

Müzakerenin başlamasının ardından gelen ilk bilgiler kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.

KREMLİN, "TALEPLER AÇIKLANMAYACAK" DEMİŞTİ

Kremlin tarafından görüşmenin başladığı sırada yapılan açıklamada ise, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonların talep ve pozisyonları açıklanmayacak." denilmişti.

UKRAYNA TARAFI, 6 KİŞİYLE TEMSİL EDİLDİ

Müzakerede Ukrayna tarafını Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy temsil etti.