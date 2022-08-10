Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden...
Çaldığı Bisikletleri Sosyal Medyada Pazarlıyordu
Çaldığı Bisikletleri Sosyal Medyada Pazarlıyordu
Yüklü miktarda para söz konusu...
Yüklü miktarda para söz konusu...
Uyuşturucudan üç kişi aranıyor!
Uyuşturucudan üç kişi aranıyor!
Avrupa hayali KKTC'de son buldu!
Avrupa hayali KKTC'de son buldu!

Rusya, Ukrayna ordusunun 3 uçağını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 savaş uçağının havada vurulduğunu açıkladı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:28
24 Okunma
Rusya, Ukrayna ordusunun 3 uçağını vurdu
banner48

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğine dikkati çeken Konaşenkov, Donetsk bölgesinde mühimmat deposuna yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 6 binden fazla çeşitli füze ve top ile 30 kadar Ukraynalı askerin yok edildiğini belirtti.

Ukrayna'nın 93. Mekanize Tugayı'na yönelik saldırılarda ise 100 kadar asker ile 20'den fazla askeri aracın imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Donetsk bölgesinde 56. Motorlu Piyade Tugayı'na ait askerlerin yüzde 70'inin etkisiz hale getirildiği ve söz konusu tugayın savaşma kabiliyetini kaybettiğini ifade etti.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 5 yönetim merkezi ile 7 mühimmat deposunun imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, şunları söyledi:

"Mıkolayiv bölgesindeki Novopavlovka yerleşim biriminin yakınlarında Almanya'nın Kiev yönetimine sevk ettiği 'Gepard' uçaksavar sistemi imha edildi. Ayrıca Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma sistemi vuruldu. Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 savaş uçağı havada vuruldu. Bunlar Su-25, Mig-29 ve Su-27. Rus hava savunma sistemlerince de 9 insansız hava aracı düşürüldü."

Konaşenkov, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da 267 uçak, 145 helikopter, 1720 insansız hava aracının yanı sıra 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 283 tank ve zırhlı araç, 795 çok namlulu roketatar, 3 bin 286 obüs ve havan topu ve 4 bin 807 özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma BakanlığıUçakUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel ısınma felaket yaratıyor
Küresel ısınma felaket yaratıyor
Tek seferde 16 uydu uzaya fırlatıldı
Tek seferde 16 uydu uzaya fırlatıldı
Çin’de yeni virüs alarmı!
Çin’de yeni virüs alarmı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim