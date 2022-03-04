Rusya-Ukrayna savaşı 9. gününde. Ruslar Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi.

Rusya, dün gece çatışmalar sırasında yangın çıkan Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi.

Yangın tehlikesi atlatan Avrupa’nın en büyük santrali Türkiye'ye 677 kilometre uzaklıkta.

Patlamasının ardından serpintisi Türkiye'ye ulaşan Çernobil ise 1100 kilometre uzaklıktaydı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, nükleer santralde olası bir patlamanın Çernobil'den on kat daha büyük olacağını belirtti.

Ukrayna nükleer enerji kurumu, 1 numaralı reaktörde güvenlik riski yaratmayan hasar olduğunu saptadı.