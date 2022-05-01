Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor

RUS TİMİ PUSUYA DÜŞTÜ

Rusya'nın ele geçirdiği kentin sanayi bölgesinde Ukraynalıların direnişi devam ediyor. Bir Rus timi harabeye dönen evleri güvenlik amacıyla kontrol ettiği sırada pusuya düştü. Rus askerler Ukraynalı keskin nişancıların hedefi olurken Rus gazeteci Andrey Filatov, yaşanan sıcak çatışmayı kaydetti.

MERMİLERİN HEDEFİ OLDULAR

Görüntülerde yoğun ateş altında kalan Rus askerlerden biri vurulurken silah arkadaşı ise vurulan askeri güvenli bir bölgeye taşımaya çalışırken kurşunların hedefi olduğu görülüyor. Rus askeri yaralanmasına rağmen arkadaşını bırakmadı. Vurulan askerler diğer askerlerin yardımıyla güvenli bölgeye taşınırken hayatta kalıp kalmadıkları ise bilinmiyor.