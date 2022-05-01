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Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor

Savaşın korkunç yüzü Mariupol'da bir kez daha ortaya çıktı. Rus timi pusuya düşürüldü. Rus özel kuvvetleri yoğun ateş altında ilerlerken Ukraynalı direnişçilerin pususuna düştüğü anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde açılan ateş ile birlikte 1 Rus askeri vurulurken onu kurtarmaya çalışan diğer asker de saniyeler sonra kurşunların hedefi oluyor.

01 Mayıs 2022 Pazar 12:48
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Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta iki ay geride kalırken savaş bölgesinden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın daha önce ele geçirdiğini duyurduğu Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus timi ile Ukraynalı direnişçiler arasında çatışma yaşandı. Rus gazeteci Andrey Filatov, Azovstal sanayi bölgesinde yaşanan çatışma anlarını anbean görüntüledi.

RUS TİMİ PUSUYA DÜŞTÜ

Rusya'nın ele geçirdiği kentin sanayi bölgesinde Ukraynalıların direnişi devam ediyor. Bir Rus timi harabeye dönen evleri güvenlik amacıyla kontrol ettiği sırada pusuya düştü. Rus askerler Ukraynalı keskin nişancıların hedefi olurken Rus gazeteci Andrey Filatov, yaşanan sıcak çatışmayı kaydetti.

MERMİLERİN HEDEFİ OLDULAR

Görüntülerde yoğun ateş altında kalan Rus askerlerden biri vurulurken silah arkadaşı ise vurulan askeri güvenli bir bölgeye taşımaya çalışırken kurşunların hedefi olduğu görülüyor. Rus askeri yaralanmasına rağmen arkadaşını bırakmadı. Vurulan askerler diğer askerlerin yardımıyla güvenli bölgeye taşınırken hayatta kalıp kalmadıkları ise bilinmiyor.

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşRus Timi
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