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Rusya-Ukrayna savaşında 18. gün... 

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 18. gününde devam ediyor. Ukrayna askerleri Başkent Kiev'e ilerleyen Rus birliklerini püskürtmek için mücadele ediyor. Dün açılan insani koridorlardan 13 bine yakın Ukraynalının tahliye edildiği açıklandı. Rusya Lviv'e roket saldırısı düzenledi. Lviv Bölge Valisi saldırıda 35 kişinin öldüğünü 134 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Ukrayna'ya ait 3 bin 687 askeri altyapı tesisi imha edildi" denildi.

13 Mart 2022 Pazar 14:29
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Rusya-Ukrayna savaşında 18. gün... 
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Ukrayna-Rusya arasında savaş 18. gününde sürüyor... Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyonunu yeni şehirleri hedef alarak genişletiyor. Ukrayna askerleri Başkent Kiev'e ilerleyen Rus birliklerini püskürtmek için mücadele ediyor. 

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun başından beri Ukrayna'ya ait 3 bin 687 askeri altyapı tesisinin imha edildiği açıklandı. 

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise, ülkesine saldırı gerçekleştiren Rus ordusundan 12 binden fazla askerin öldürüldüğü, 374 tank, 74 uçak ve 86 helikopterin imha edildiğini bildirdi.

LVİV'E HAVA SALDIRISI

Lviv Bölge Valisi, "Batıdaki askeri tesise Rusya tarafından 30 roket atıldı. Yavoriv askeri üssüne yapılan saldırılarda en az 35 kişi öldü, 134 yaralı var" dedi. 

ULUSLARARASI BARIŞI KORUMA VE GÜVENLİK MERKEZİNE FÜZEYLE SALDIRI

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Lviv Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre 8 füze fırlattılar." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ölü veya yaralılara ilişkin bilgilerin kısa sürede açıklanacağı belirtildi.

CUMARTESİ GÜNÜ 13 BİN SİVİL TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusuyla savaşın sürdüğü farklı bölgelerde cumartesi günü açılması öngörülen 14 insani koridorun 9'unun kullanılabildiğini ifade etti.

Bu koridorlar üzerinden 13 bine yakın Ukraynalının tahliye edildiğini belirten Vereşuk, "Dün 7 binden fazla insanı tahliye edebildiysek, bugün 13 binden biraz daha az kişiyi tahliye etmeyi başardık" bilgisini verdi.

"KİEV'İ ALMASI İÇİN YERLE BİR ETMESİ GEREKİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı,  “AB'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketini bekliyoruz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya’nın Kievi’i almak için şehri yerle bir etmesi gerektiğini söyledi.

Zelenski, yaklaşık bin 300 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini söyledi. 

RUSYA'NIN HERSON'DA KURACAĞI İDDİA EDİLEN "SAHTE CUMHURİYETE" TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, cumartesi gece yayınladığı video mesajında, Herson bölgesi topraklarındaki Rus ordusunun “sahte cumhuriyetler yaratmanın üzücü deneyimini tekrarlamaya çalıştığını" belirtti.

Zelenski, "(Onlar) Yerel yöneticilere şantaj yapıyorlar. Meclis üyelerine baskı yapıyorlar. Sözde HNR'yi (Herson Halk Cumhuriyeti) yaratmak için rüşvet verecek birilerini arıyorlar. Ayrıca ölü doğmuş "LNR" ve "DNR" gibi, meşru hükümete karşı komiteler düzenlemek için (çabalıyorlar). Bazı yöneticilere şunu söylemek istiyorum. İşgalcilerin teklifine birileri cezbedilecekse, 12 bin Rus askerinin peşinden gitmek için kendinize bir hüküm imzalamış oluyorsunuz" dedi.

Mariupol'de çok sayıda bina yıkıldı.

UKRAYNA: MARİUPOL'DA 12 GÜNDE 1582 SİVİL ÖLDÜ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 12 günde 1582 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Rus askeri birliklerinin Mariupol'ü kuşattığını ve buradaki sivilleri bombaladığını belirten Kuleba, "Kuşatılmış Mariupol'de şu anda gezegendeki en kötü insani felaket yaşanıyor. 12 günde 1582 kişi öldü. Ölenler, toplu mezarlara gömüldü" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 13.03.2022 15:52
Anahtar Kelimeler:
RusyaUkrayna
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