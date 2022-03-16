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Rusya-Ukrayna savaşında 21. gün: Lavrov'dan uzlaşma açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 21'nci gününde devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın bu savaştan utanç ve ağır sonuçlarla çıkacağını söyledi. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını duyurdu. Ukrayna'dan müzakerelere ilişkin, "Zorlu ancak anlaşma olasılığı görüyoruz" açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna ile gerçekleştirilen görüşmelerin zorlu geçtiğini ancak uzlaşıya varılması için umut olduğunu söyledi.

16 Mart 2022 Çarşamba 11:29
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Rusya-Ukrayna savaşında 21. gün: Lavrov'dan uzlaşma açıklaması
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Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 21. günde de devam ediyor. 

Son olarak Ukrayna, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana 103 çocuğun öldüğünü açıkladı. 

"RUSLAR, ODESSA'YI BOMBALADI"

Rusya'nın Ukrayna işgalinde en az saldırıya maruz kalan kentlerden Odessa'ya, Rus gemileri tarafından ateş açıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını belirterek, "Birkaç saat önce Rus donanmasına ait gemiler Odessa Bölgesi'ndeki Tusla Köyü açıklarından sahil bölgesine top ve füze atışları gerçekleştirdi. İşgalciler kıyı savunma sistemimizi test etmeye çalışıyordu. Denizcileri karaya çıkarma girişiminde bulunmadılar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna'nın Odessa kentinde, Ruslara karşı yoğun bir hazırlık başlatılırken, kentin sahil kesimlerine hem Ukrayna askerleri hem de sivil halk kum torbalarından siperler oluşturmaya devam ediyor.

'BİZİM İÇİN KİLİT KONU UKRAYNA'NIN SİLAHSIZLANDIRILMASI'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Bizim için kilit konular doğu Ukrayna halkının güvenliği ve Ukrayna'nın silahsızlandırılması” derken, “ABD, Ukraynalı yetkililerin pozisyonlarını belirlemede nihai rol oynuyor” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna ile gerçekleştirilen görüşmelerin zorlu geçtiğini ancak uzlaşıya varılması için umut olduğunu söyledi.

"RUSYA'NIN SALDIRILARINDA 97 ÇOCUK ÖLDÜ"

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-15 Mart aralığında Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 97 çocuğun öldüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Rusya silahlı kuvvetlerince Ukrayna'da düzenlenen saldırılar sonucu bugüne kadar 97 çocuğun hayatını kaybettiği, 100'den fazla çocuğun yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Her gün en az 5 çocuk bombardımanlar altında ölüyor." ifadesi kullanıldı.

MÜZAKERE AÇIKLAMASI: ANLAŞMA OLASILIĞI GÖRÜYORUZ

Son olarak, Ukrayna'dan müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya ile müzakereler çok zorlu. Ancak anlaşma olasılığı görüyoruz" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Podolyak, "Temel çelişkiler var ancak kesinlikle uzlaşmaya yer var. Molalar esnasında alt gruplar halinde çalışmalar devam edecektir" dedi.

RUSYA: HERSON TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Rusya Savunma Bakanlığı Rus güçlerinin Herson bölgesini tamamen kontrol altına aldığını duyurdu. 

ZELENSKİ: YAPTIRIMLAR SAVAŞIN SONUNU GETİREMEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın saldırıları nedeniyle 97 çocuğun öldüğünü söyledi. Zelenski, ayrıca, "Ukrayna, NATO üyeliğine açık bir kapı olmadığını anlıyor" açıklamasını yaptı. 

Kanada Parlamentosuna konuşan Zelenski, "Maalesef yaptırımlar savaşın sonunu getiremedi" diye konuştu. 

"HER SAVAŞ BİR ANLAŞMAYLA BİTER"

Zelenski, gece saatlerinde Telegram hesabından yaptığı açıklamada ise, "Hepimiz barışın bir an önce tesis edilmesini istiyoruz" dedi.

Savaşın sona ermesi, ateşkesin sağlanması ve Rus saldırılarının durması için müzakerelerin sürdüğüne dikkati çeken Zelenski, herkesi diyalogdan çıkan sonuçları sabırla beklemeye davet ederek, "Bu önemli. Zor ama önemli. Çünkü her savaş bir anlaşmayla biter. Toplantılar devam ediyor" diye konuştu.

RUS HALKINA SESLENDİ

Konuşmasında Rus halkına da hitap eden Zelenski, Rus iş insanlarını ve vatandaşları savaşa karşı çıkmaya çağırarak, Rusya'nın bu savaştan büyük utanç ve yoksullukla çıkacağını dile getirdi. 

"RUS ORDUSU GÜCÜNÜN YÜZDE 40'INI KAYBETTİ"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna topraklarına giren Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini iddia etti.

Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.

BİR GAZETECİ DAHA SAVAŞ KURBANI

Rusya'nın saldırılarında gazeteciler de hedef olmaya devam ediyor

ABD'li gazeteci Brent Renaud'nun ardından, Amerikan Fox News kanalı için kameramanlık yapan Pierre Zakrzewski de Kiev'in dışındaki Horenka bölgesinde öldürüldü

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