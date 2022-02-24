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Rusya-Ukrayna savaşında günün özeti

Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik yüksek yoğunluklu çatışma içeren operasyonunda saatler geride kaldı. Ukrayna, çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini duyururken, Rus ordusuna ait helikopter ve uçakları hedef alıyor. 10’a yakın kent bombalanırken, iki taraf da karşılıklı olarak birbirini insan ve askeri araç kaybı konusunda yanlış bilgi vermekle suçluyor. İşte grafiklerle günün özeti.

24 Şubat 2022 Perşembe 16:29
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Rusya-Ukrayna savaşında günün özeti
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Savaş olarak nitelendirilen Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmada 12 saat geride kaldı. Sabah 06.00’da Rusya Devlet Başkanı Putin’in askeri harekatı başlattığını duyurmasının ardından Ukrayna’da birçok yerde patlamalar duyuldu.

Operasyonun ilk gününde Rus ordusu Ukrayna’da öncelikle kritik tesisleri hedef aldığını duyurdu. Bu saldırıya karşılık Ukrayna ordusu da Rus birliklerini ve savaş uçaklarını hedef aldı. Taraflar karşılıklı olarak, birbirlerine askeri araç ve personel olarak önemli kayıp verdirdiklerini duyuruyor.

Ukrayna topraklarında 9 ayrı kentte patlama duyuldu.

Aşağıdaki grafikte Rus ordusunun, Ukrayna topraklarında vurduğu yerler gösteriliyor.

Rus ordusunun vurduğu bölgeler.

Çatışmalar sırasında, Kiev’de 50 civarında sivil yaşamını yitirdi. Ukrayna ordusu Luhansk bölgesinde 5 Rus uçağının ve 1 helikopterin düşürüldüğünü iddia etti. Rusya iddiayı yalanladı. 

Ukrayna ordusu buna karşılık, öğle saatlerinde 50 Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Öğleden sonraki saldırılarda Odessa’da 18 sivil yaşamını yitirdi.

Rus haber ajansı Azak Denizi'nde iki Rus kargo gemisine Ukrayna füzesi isabet ettiğini, ölü ve yaralıların olduğu bilgisini geçti.

Aşağıdaki grafikte ise Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girdiği noktalar ve vurduğu kentler birlikte yer alıyor.

Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girdiği noktalar ve vurduğu yerler.

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