Rusya-Ukrayna savaşında günün özeti

Savaş olarak nitelendirilen Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmada 12 saat geride kaldı. Sabah 06.00’da Rusya Devlet Başkanı Putin’in askeri harekatı başlattığını duyurmasının ardından Ukrayna’da birçok yerde patlamalar duyuldu.



Operasyonun ilk gününde Rus ordusu Ukrayna’da öncelikle kritik tesisleri hedef aldığını duyurdu. Bu saldırıya karşılık Ukrayna ordusu da Rus birliklerini ve savaş uçaklarını hedef aldı. Taraflar karşılıklı olarak, birbirlerine askeri araç ve personel olarak önemli kayıp verdirdiklerini duyuruyor.



Ukrayna topraklarında 9 ayrı kentte patlama duyuldu.

Aşağıdaki grafikte Rus ordusunun, Ukrayna topraklarında vurduğu yerler gösteriliyor.

Çatışmalar sırasında, Kiev’de 50 civarında sivil yaşamını yitirdi. Ukrayna ordusu Luhansk bölgesinde 5 Rus uçağının ve 1 helikopterin düşürüldüğünü iddia etti. Rusya iddiayı yalanladı.



Ukrayna ordusu buna karşılık, öğle saatlerinde 50 Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.



Öğleden sonraki saldırılarda Odessa’da 18 sivil yaşamını yitirdi.

Rus haber ajansı Azak Denizi'nde iki Rus kargo gemisine Ukrayna füzesi isabet ettiğini, ölü ve yaralıların olduğu bilgisini geçti.

Aşağıdaki grafikte ise Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girdiği noktalar ve vurduğu kentler birlikte yer alıyor.