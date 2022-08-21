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Rusya - Ukrayna savaşında kimyasal silah mı kullanılıyor?

Rusya-Ukrayna savaşında ortaya atılan iddia büyük yankı uyandırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Rus askerlerini zehirlediğini iddia etti. Bölgede kimyasal silah kullanıldığı ileri sürülüyor.

21 Ağustos 2022 Pazar 12:26
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Rusya - Ukrayna savaşında kimyasal silah mı kullanılıyor?


Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Ukrayna’nın, ülkenin güney doğu bölgesindeki ve Rus kontrolü altındaki Zaporijya’da Rus askerlerini zehirlediğini iddia etti.

ZEHİRLİ MADDE TESPİT EDİLDİ

Açıklamanın devamında, yapılan incelemelerde çok sayıda kişinin vücudunda botulinum toksini tip B olarak isimlendirilen zehirli maddeye rastlandığı aktarılarak, “Donbass ve diğer bölgelerdeki askeri yenilgilerin ardından Zelenskiy rejimi, Rus askerlerine ve sivil nüfusa karşı kimyasal maddeler kullanarak kimyasal terör eylemlerine başladı. Zaporijya bölgesindeki Vasilyevka yerleşim yerindeki Rus askerleri, ağır zehirlenme belirtileriyle askeri hastaneye kaldırıldı. Muayeneler sonucunda askerlerin vücudunda botulinum toksini tip B adlı zehirli maddeye rastlandı” denildi.

BELGELENELENEREK OPCW’YE GÖNDERİLECEK

Rus uzmanlar tarafından incelemelerin sürdüğü aktarılan açıklamada, “St. Petersburg’daki Savunma Bakanlığı Askeri Tıp Ana Araştırma ve Test Enstitüsü uzmanlarının ön teşhisi doğrulayan ek bir analiz yapıldı. Ayrıca, Zelenskiy rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal terör eylemlerini doğrulayan belgeler hazırlanarak en yakın zamanda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) gönderilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkrayna SavaşıKimyasal Silah
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