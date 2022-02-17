Rusya-Ukrayna sınırında tansiyon yükseldi

RUSYA: ASKERİ TEDBİRLER UYGULAMAK ZORUNDA KALACAĞIZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye verilen yazılı yanıtta, "Rusya, ittifakın doğuya doğru genişlememesi konusunda NATO'dan yasal olarak bağlayıcı garantiler konusunda, 'somut teklifler' bekliyor. ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız" denildi.

Bakanlık, ayrıca ABD'nin Moskova'nın temel isteklerini görmezden geldiğini bildirdi.

BİDEN RUSYA'NIN İŞGAL TEHDİDİ ÇOK YÜKSEK

ABD Başkanı Joe Biden ise Beyaz Saray'da gezetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm göstergeler Rusya'nın işgale hazır olduğunu gösteriyor" dedi.

Bununla birlikte ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın "birkaç gün" içinde Ukrayna'yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığını söyledi.

UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDA TANK ATEŞİ KAYDEDİLDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna doğusunda tank ateşi bildirildiğini duyurdu.

Ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinin çöktüğünü açıkladı.

NATO: RUSYA'NIN GERİ ÇEKİLDİĞİNİ GÖRMÜŞ DEĞİLİZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Rus askerlerinin geri çekildiğini görmüş değiliz. Hazırlıklı olmak zorundayız. Biz çatışmayı engellemek için varız. Belarus'ta konumlandırılan füzeler uzun vadeli olarak endişeye yol açıyor. NATO müttefiklerinin Rusya ile yaptığı en önemli anlaşmalardan biri buydu. Ama Rusya, yeni füzeler üreterek hepimizin güvenliğini tehlike atmış oldu" açıklamasını yaptı.

Stoltenberg, sözlerine şöyle devam etti:

"Silahsızlanma, hem NATO hem Rusya'nın güvenliği için önemli bir adımdır. Rusya'dan henüz bir yanıt almadık. Gerçek bir çekilme görmemiz gerekiyor. Uzun bir yığınak yapma sürecinden bahsediyoruz. Ancak, yoplamdaki asker sayısının sürekli arttığını gördük. Bir tankı trene yüklemek geri çekilme değildir. Rusya'nın gerçekten söylediğinin gerçekleştiğini görmek istiyoruz. "

"BU NORMAL BİR TATBİKAT DEĞİL"

NATO Genel Sekreteri ayrıca Rusyanın sınırda hiçbir uyarı vermeden Ukrayna'yı işgal edecek kadar yeterli askeri gücü olduğunu belirterek, "Niyetlerini bilmiyoruz. Bu normal bir tatbikatın dışında bir durum. Rusya'ya sürekli bir diplomasi çağrısında bulunuyoruz.

Maalesef şu anda gördüğümüz duruma göre Rusya temel güvenlik prensiplerine karşı çıkıyor. Güç tehdidiyle ülkeleri sindirdiğini görüyoruz. Bizim barışı korumaya devam edebilmek için başka bir seçeneğimiz yok. Benim için bu durum NATO'nun önemini daha da arttırıyor" diye konuştu.

MOSKOVA, ABD'NİN BÜTKELÇİ YARDIMCISINI SINIR DIŞI ETTİ

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü ise, Moskova'nın ABD'nin Rusya Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı ettiğini açıkladı.

UKRAYNA AYRILIKÇILARA SALDIRIYI YALANLADI

Öte yandan, Ukraynalı yetkililer, ülkenin doğusundaki Donbas't ayrılıkçı mevzileri hedef alma suçlamalarını yalanladı.

"UKRAYNA BİRLİKLERİ ATEŞ AÇMADI"

Ukrayna Ortak Güçler Operasyonu’nun sözcüsü, "Pozisyonlarımıza 122 mm top dahil olmak üzere yasak silahlarla ateş açılmasına rağmen, Ukrayna birlikleri ateş açmadı" dedi.

Rus ayrılıkçılar Ukrayna ordusunun saldırı düzenlediğini öne sürmüştü.

LAVROV: MEKTUBU BUGÜN GÖNDERECEĞİZ

Diğer taraftan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz" açıklamasını yaptı.Avrupa Atlantik bölgesindeki duruma değinen Lavrov, ABD ve NATO'dan güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere geçen ay yanıt aldıklarını hatırlattı.

Bunları analiz ettiklerini belirten Lavrov, "ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz. Bu mektup kamuoyuna açık olacak" dedi.

Ülkesi için güvenlik konusunda tehditler olduğuna işaret eden Lavrov, "Rusya kendi güvenliğini ne şekilde sağlayacağı konusunda kendisi karar verecek. Batı bu konuda kendi yükümlülüklerini yerine getirmiyor." şeklinde konuştu. Batı ile güvenlik garantileri konusunda müzakereleri sürdüreceklerini belirten Lavrov, Avrupa'daki güvenlikle ilgili sorunların, Rusya'nın endişelerinin dikkate alınmadan çözülmeyeceğini vurguladı.

RIA: YAKLAŞIK 10 ASKERİ KONVOY KIRIM'DAN AYRILDI

Bununla birlikte, RIA Haber Ajansı’nın sabah saatlerinde bildirdiğine göre, yaklaşık 10 Rus askeri konvoyu, tatbikatları tamamladıktan sonra Kırım'dan ayrıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konvoyların nereye taşındığı belirtilmedi.

Rusya, bu hafta bazı birimlerinin Ukrayna'ya bitişik bölgelerde tatbikatları tamamladığını ve üslerine geri döndüğünü duyurdu.

Ancak basın mensuplarına telekonferans yoluyla Ukrayna konusunda bilgilendirme yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Moskova'nın "asker çektik" iddiasını yalanladı.

ABD'li üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı askerlerini geri çektiği iddiasının doğru olmadığını, bunun aksine son günlerde Moskova'nın sınıra ilave 7 bin civarında asker daha yığdığını öne sürdü.

"GİZLİ OLARAK SAVAŞ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORLAR"

Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomasiye açık olduğu yönündeki ifadelerinin aksine savaşa hazırlık yaptığını da savunarak, "Kamuoyu önünde görüşmeye açık olduklarını ve gerilimi düşürme iddialarını dile getiriyorlar, fakat aynı zamanda gizli olarak savaş için hazırlık yapıyorlar" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dünkü açıklamasında Rusya'nın sınırdan asker çektiği yönündeki iddiaları doğrulayacak bulgulara sahip olmadıklarını söylemişti.

Blinken, “Rusya'nın dediği bir şey var, bir de yaptığı şeyler var. Güçlerinde herhangi bir geri çekilme görmedik. Ukrayna sınırları boyunca çok tehditkar bir şekilde kalıyorlar. Söylediklerini uygularlarsa iyi olur. Ama şimdiye kadar görmedik” diye konuşmuştu.

150 BİN ASKERİN YIĞINAK YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

ABD Başkanı Joe Biden önceki günkü konuşmasında Rusya-Ukrayna sınırında 150 bin civarında Rus askerinin yığınak yaptığını açıklamıştı.

UKRAYNALILARIN SIĞINAK ARAYIŞI

Diğer taraftan, Rusya'nın sınırdaki bazı askerlerini geri çektiğini açıklamasının ardından tansiyon dinmiş gibi gözükse de Ukraynalılar tedbiri elden bırakmıyor. Ukraynalı yetkililer, olası bir hava saldırısına karşı kullanılabilir sığınakları aramayı sürdürüyor.

SIĞINAKLARIN ÇOĞU KULLANILABİLİR DURUMDA DEĞİL

Sınıra yaklaşık 39 kilometre mesafede bulunan Harkov'da bölge meclisi üyesi Yulia Smagina kentteki sığınak bulma çalışmalarına öncülük ediyor. Smagina şu ana kadar olası 4 bin 300 acil durum sığınağının 100'ünü buldu.

Ancak, yalnızca 4'ünün insanların kalması için hazır olduğunu söyledi. Hükümet tarafından olası sığınaklar olarak belirtilen bodrum katlarının ve yer altı sığınaklarının çoğunu su bastı. Bazıları ise kanalizasyon ve atıklar nedeniyle hasar görmüş durumda bulunuyor.

Ukraynalıların birçoğu saldırının yakın olmadığına inansa da, bazıları kaçış çantaları yapıp güvenlik protokolleri oluşturarak bu olasılığa karşı hazırlanıyor. Harkov sakinlerinden Elena Znatkova kızı Derya ile 2014 yılında ayrılıkçı güçler tarafından ele geçirildiğinde Luhansk kentinden kaçmıştı.

Anne kızın şimdi olası bir Rusya saldırısına karşı ilaç, pasaport ve diğer temel ihtiyaçlardan oluşan çantaları hazır durumda bekliyor.

Znatkova, “ anılarımız çok yoğun. Ancak yine de daha hazır ve korunmuş hissediyorum. Çünkü ne yapacağımı, nereye gideceğimi, yanıma ne alacağımı biliyorum” dedi.

RUS ASKERLERİ ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya bitişik bölgelerde tatbikatı tamamlayan birliklerinin bir kısmını geri çekmeye başladığını, ancak sürecin biraz zaman alacağını söyledi.