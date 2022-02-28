Rusya: Ukrayna'yla mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz

Ukrayna görüşmelerine katılacak Rus müzakereci, yapılacak bir anlaşmanın her iki tarafın çıkarına olması gerektiğini söyledi. Rusya’nın Ukrayna ile mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmak istediğini vurguladı.

Rusya saldırılarının 5'inci gününde gözler Rusya ve Ukrayna müzakerelerine çevrildi.

İki ülkenin heyetleri bugün Ukrayna-Belarus sınırında bir araya gelecek.

Belarus Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilecek ön koşulsuz görüşmelerin yapılacağı salonda hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

"Rusya ile müzakereler Belarus sınırında gerçekleşecek"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko görüştü.

Zelenskiy, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Lukaşenko'nun Belarus'ta Ukrayna heyetinin güvenliğine ilişkin garanti verdiğini belirtti:

"Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi."

Rus heyeti de görüşmeyi doğrulamıştı

Rusya'nın Ukrayna ile müzakere yapacak heyetin başkanı Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetinin Belarus'un Gomel bölgesinde müzakerelere katılmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Rus ordusu ise Ukraynalı sivillerin Kiev’den serbestçe ayrılabileceğini söyledi.

Russia Today haberinde Rus birliklerin Kiev’den sivillerin tahliyesi için güvenli koridor oluşturduğunu yazdı.



Ukrayna’nın doğusundaki Harkiv’de ise sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Rus güçlerinin Zaporızhzhya nükleer tesisi çevresinde kontrolü ele geçirdiği de duyuruldu.