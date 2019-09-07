Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...

Rusya ve Ukrayna arasındaki kritik esir değişimi tamamlandı

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:02
Rusya ve Ukrayna arasındaki kritik esir değişimi tamamlandı

Rusya ile Ukrayna arasında uzun zamandır gündemde olan esir değişimi planlandığı şekilde bugün yapıldı.

Rusya ve Ukrayna basını, içinde serbest bırakılan mahkumları taşıyan ve eşzamanlı olarak kalkan iki uçak Moskova ve Kiev'e iniş yaptı.

Değişimin kaç kişiyi kapsadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, listede 70 kişinin olması bekleniyor. Rus TASS haber ajansı, anlaşmanın "35'e karşı 35 kişi" prensibiyle yapıldığını bildirdi.

Bu kişiler arasında, 24 Ukraynalı denizci, bir gazeteci, bir belgesel yapımcısı ve 2014 yılında vurularak düşürülen Malezya Havayolları uçağıyla ilgili açılan soruşturmada bağlantılı kişiler arasında yer alan Vladimir Tsemakh da var.

Kiev'e inen ve içinde 30'dan fazla esir bulunan uçağı Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy karşıladı ve ikinci bir esir değişiminin de yakın zamanda olabileceğini söyledi. Zelenskiy, bugün Ukrayna'da tutuklu bulunan ve esir değişimi kapsamında olduğu düşünülen 16 Rus vatandaşını affetti.

TASS ajansı, esir değişiminden önce Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi olduğunu bildirdi.

UKRAYNA

Esir değişiminin iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmesi hedefleniyor.

Ukrayna'da 2014 yılında başlayan protestoların çatışmalara dönüşmesinin ardından Rusya, Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhak etmişti. O tarihten bu yana iki ülke arasında ilişkilerde tansiyon yüksek seyrediyor. Birleşmiş Milletler'e göre, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşanan çatışmalarda bugüne kadar 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Rus yetkililer, esir değişimi konusunda ilerleme sağlanmasının "Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili havanın" iyileşmesi konusunda kritik önem taşıdığını söylüyor.

İki ülke arasındaki müzakereler, herhangi bir bilgi sızmasının sürecin sonlanmasına neden olacağı gerekçesiyle büyük bir gizlilik içerisinde yürütülüyor.

Ukrayna'da Nisan ayında seçilen Zelenskiy, Rusya ile krizin sonuçlandırılmasını en önemli hedefi olarak tanımlamıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
RusyaUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazze 2 çocuk şehidini uğurladı
Gazze 2 çocuk şehidini uğurladı
İngiltere'de muhalefet anlaştı: Boris Johnson'un erken seçim önerisi reddedilecek
İngiltere'de muhalefet anlaştı: Boris Johnson'un erken seçim önerisi reddedilecek
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim