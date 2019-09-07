Rusya ve Ukrayna arasındaki kritik esir değişimi tamamlandı

Rusya ile Ukrayna arasında uzun zamandır gündemde olan esir değişimi planlandığı şekilde bugün yapıldı.

Rusya ve Ukrayna basını, içinde serbest bırakılan mahkumları taşıyan ve eşzamanlı olarak kalkan iki uçak Moskova ve Kiev'e iniş yaptı.

Değişimin kaç kişiyi kapsadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, listede 70 kişinin olması bekleniyor. Rus TASS haber ajansı, anlaşmanın "35'e karşı 35 kişi" prensibiyle yapıldığını bildirdi.

Bu kişiler arasında, 24 Ukraynalı denizci, bir gazeteci, bir belgesel yapımcısı ve 2014 yılında vurularak düşürülen Malezya Havayolları uçağıyla ilgili açılan soruşturmada bağlantılı kişiler arasında yer alan Vladimir Tsemakh da var.

Kiev'e inen ve içinde 30'dan fazla esir bulunan uçağı Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy karşıladı ve ikinci bir esir değişiminin de yakın zamanda olabileceğini söyledi. Zelenskiy, bugün Ukrayna'da tutuklu bulunan ve esir değişimi kapsamında olduğu düşünülen 16 Rus vatandaşını affetti.

TASS ajansı, esir değişiminden önce Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi olduğunu bildirdi.

Esir değişiminin iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmesi hedefleniyor.

Ukrayna'da 2014 yılında başlayan protestoların çatışmalara dönüşmesinin ardından Rusya, Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhak etmişti. O tarihten bu yana iki ülke arasında ilişkilerde tansiyon yüksek seyrediyor. Birleşmiş Milletler'e göre, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşanan çatışmalarda bugüne kadar 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Rus yetkililer, esir değişimi konusunda ilerleme sağlanmasının "Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili havanın" iyileşmesi konusunda kritik önem taşıdığını söylüyor.

İki ülke arasındaki müzakereler, herhangi bir bilgi sızmasının sürecin sonlanmasına neden olacağı gerekçesiyle büyük bir gizlilik içerisinde yürütülüyor.

Ukrayna'da Nisan ayında seçilen Zelenskiy, Rusya ile krizin sonuçlandırılmasını en önemli hedefi olarak tanımlamıştı.