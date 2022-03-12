Künye
Kıbrıs 7
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Marketten 76 adet ürünü çaldığı iddia ediliyor
Marketten 76 adet ürünü çaldığı...
14 yaşındaki ikiz kızlara tecavüz iddiası
14 yaşındaki ikiz kızlara tecavüz...
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar hapsi boyladı
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar...
Cinsel saldırıda bulundu!
Cinsel saldırıda bulundu!

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler çevrim içi yapılıyor

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin çevrim içi olarak devam ettiği bildirildi.

12 Mart 2022 Cumartesi 20:22
25 Okunma
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler çevrim içi yapılıyor
banner108

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor." dedi.

Heyete, önceden olduğu gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık yaptığını söyleyen Peskov, müzakerelerin detaylarıyla ilgili "Şu an için ayrıntılar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus heyeti ile görüşmeler artık kesintisiz video formatında devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Özel çalışma alt gruplarının da oluşturulduğu bilgisini paylaşan Podolyak, Ukrayna'nın pozisyonlarının önceki direktifler tarafından belirlenmiş olduğunu hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde, Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında video formatında gerçekleşen bir dizi görüşme hakkında ayrıntılı bilgi verdiği bildirilmişti.

Son Güncelleme: 12.03.2022 21:30
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ile UkraynaRusyaUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: 21. yüzyılın sorunlarına 21. yüzyıl araçlarıyla çözüm getirmemiz lazım
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: 21. yüzyılın sorunlarına 21. yüzyıl araçlarıyla çözüm getirmemiz lazım
Üstsüz protestocular, Putin’in Ukrayna işgaline tepki gösterdi!
Üstsüz protestocular, Putin’in Ukrayna işgaline tepki gösterdi!
Ukrayna’da öldürüldü
Ukrayna’da öldürüldü









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim