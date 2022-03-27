Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri kapsamında 28-30 Mart'ta Türkiye'de buluşacak

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden barış müzakereleri kapsamında taraflar, 28-30 Mart tarihleri arasındaki Türkiye'de bir araya gelecek. Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce iki ülkeye de Türkiye'de görüşme çağrısı yapmıştı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki 24 Şubat'ta başlayan savaş 32. gününde de devam ediyor. Şimdiye kadar gerçekleşen barış müzakerelerinde ise bir sonuç çıkmadı. İki ülkenin heyetleri ilk üç görüşmeyi yüz yüze gerçekleştirdikten sonra telekonferans yoluyla çevrim içi olarak müzakerelere devam etmeye karar vermişlerdi.

28-30 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK

Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan parlamento üyesi David Arakhamia sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya arasındaki devam eden müzakerelerin bir sonraki turunun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılacağı duyurarak, "Bugün videokonferans yoluyla yapılan müzakerelerde, bir sonraki turun yüz yüze olarak 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Ayrıntılar daha sonra gelecek" ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE YAPILACAK

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna tarafı ile videokonferans yoluyla yapılan görüşmelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde yüz yüze gerçekleşmesi kararı alındı" dedi.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINI KABUL ETTİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce birçok kez Rusya ve Ukrayna taraflarına Türkiye'de görüşme çağrısında bulunmuştu.