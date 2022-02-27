Rusya ve Ukrayna heyetleri, yarın sabah Belarus'ta bir araya gelecek

Rusya ile Ukrayna’nın gerçekleştirmesi beklenen görüşmeleri düzenleyenlere yakın olduğu bilinen Belaruslu siyaset bilimci Yuriy Voskresenskiy, tarafların görüşmesinin Belarus’un Gomel bölgesinde yarın sabah gerçekleşeceğini belirtti. Voskresenskiy, Ukrayna heyetinin görüşme yerine, güvenlik sebebiyle Polonya üstünden gideceğini kaydetti.