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Rusya ve Ukrayna heyetleri, yarın sabah Belarus'ta bir araya gelecek

Rusya ile Ukrayna’nın gerçekleştirmesi beklenen görüşmeleri düzenleyenlere yakın olduğu bilinen Belaruslu siyaset bilimci Yuriy Voskresenskiy, tarafların görüşmesinin Belarus’un Gomel bölgesinde yarın sabah gerçekleşeceğini belirtti. Voskresenskiy, Ukrayna heyetinin görüşme yerine, güvenlik sebebiyle Polonya üstünden gideceğini kaydetti.

27 Şubat 2022 Pazar 23:41
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Rusya ve Ukrayna heyetleri, yarın sabah Belarus'ta bir araya gelecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Anayasa Mahkemesi Temsilcisi Venislavski, Belarus'taki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başladığını iddia etti.

Ancak Rusya ile Ukrayna’nın gerçekleştirmesi beklenen görüşmeleri düzenleyenlere yakın olduğu bilinen Belaruslu siyaset bilimci Yuriy Voskresenskiy, tarafların görüşmesinin Belarus’un Gomel bölgesinde yarın sabah gerçekleşeceğini belirtti.

Voskresenskiy, Ukrayna heyetinin görüşme yerine, güvenlik sebebiyle Polonya üstünden gideceğini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabileceğini, ama Kiev'in tesliminin söz konusu olmadığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ve Ukrayna HeyetleriBelarus
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