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Rusya'ya ABD uydu sırlarını satmaya çalıştı!

Kendisini Rus ajanı olarak tanıtan FBI görevlisine uydu üretimiyle ilgili ticari sırları satmaya çalışan mühendis 5 yıl hapis cezası aldı..

19 Eylül 2017 Salı 09:42
Rusya'ya ABD uydu sırlarını satmaya çalıştı!

ABD'nin California eyaletinde askeri ve ticari uydularla ilgili gizli teknik bilgileri Rusya'ya satmaya çalışan ABD vatandaşı 5 yıl hapse mahkum edildi.

Güney California Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, kendisini Rus ajanı olarak tanıtan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlisine askeri ve ticari uydulara ait gizli teknik bilgileri satmaya çalışan 50 yaşındaki GregoryAllenJustice'in 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı ile anlaşmalı özel bir uydu üreticisi firmada mühendis olarak çalışan Justice'in Rus ajanı olduğunu sandığı FBI görevlisiyle yaptığı görüşmeler sırasında aktardığı bilgiler karşılığında muhatabından 3 bin 500 dolar aldığı ifade edildi.

Zanlı, Silah İhracatını Kontrol Yasası'nı ve Uluslararası Silah Transferi Yönetmeliği'ni ihlal etmekten yargılanıyordu.

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