Rusya'ya başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke yaptırım kararı aldı

Ukrayna'da savaş 13. gününde de devam ederken, bir yandan da başta Batı dünyası olmak üzere ülkeler ve şirketler Rusya'ya karşı yaptırımlarını arka arkaya açıklamaya devam ediyor. ABD'nin yeni yaptırımları açıklamak üzere konuşma yapan ABD Başkanı Biden, Rusya'dantüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

"BU PUTİN'E AĞIR BİR DARBE VURACAK"

Konuyla ilgili Biden, "Petrol ihracatını yasaklayacağız. Bunun ticaretini yapamayacaklar. Bu Putin'e ağır darbe vuracak. Bu kararı ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın dayanışma sonunda aldım. NATO'nun tamamını aynı sayfada tutmaya çalıştım. Ancak burada birçok ortağımızın da bize katılamayacağını gördüm. Ama Avrupalı müttefiklerimizle çalışıyoruz, onların Rusya petrolüne olan bağımlılığını bitirmek için." dedi.

"PUTİN SAVAŞ MAKİNE OLMASINI ENGELLEYECEĞİZ"

Putin'in savaşını hiçbir şekilde desteklemeyeceklerini belirten Biden, "Elbette saldırılara karşı adımlar attık. Odağımızı her zaman bu bölgede tuttuk. Avrupa'daki müttefik ve ortaklarımız belki bu noktada bize katılamayabilir. Avrupalı ülkeler bu kaynağa daha bağımlı. Biz aksine net ihracatçı pozisyonundayız. Onlar bu adımı atamasa bile bizim Rusya enerjisinin üstünde çalışmalarımız devam edecek. Bugün biz amacımız doğrultusunda birlikte olmayı sürdüreceğiz. Putin'in savaş makinası olmasının önüne her şekilde geçmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA KARŞI YAPTIRIMLAR

Rusya karşı uygulanan amborgolarla RUsya ekonomisinin zarar gördüğünü belirten Biden, "Şu çok net; biz Amerika olarak sorumluluğu paylaşacağız. Mültecileri desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün de Fransa, Almanya, İngiltereli mevkidaşları ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Bu saldırıya karşı neler yapılabildiğini an be an konuşuyoruz. Tarihte emsali görülmemiş ekonomik yaptırımlar gerçekleştirdik. Bunun da emsali görülmemiş sonuçları olacaktır Rusya ekonomisinde. Ruble yüzde 50'den fazla değer kaybetti. 1 Ruble artık 1 ABD centi kadar neredeyse." dedi.

Açıklamalarının devamında Biden şunları söyledi:

"Rusya'ya aynı zamanda uluslararası finansal sistemden kesip atmak da onların hareket kabiliyetini kısıtlamıştır. Diğer önemli ürünlerde de yaptırımlarımız devam ediyor. Bunun etkilerini yıllarca göreceğiz. Kimi şirketler Amerikan Expres, Master Card Rusya'da hizmetlerini askıya aldı. Nike, Apple gibi markalar da operasyonlarını askıya almakta. Özel sektörde de Putin'in kararının nelere malolduğunu görmeye başladık.

"RUS OLİGARKLARIN DA PEŞİNDEYİZ"

Çok net bir şekilde Rus oligarklarının da peşindeyiz. Onların lüks yatları, evleri takibimizde, bunun bedelleri ödenecek. Bahsettiğimiz yatlar gerçekten yüz milyonlarca dolar değerindeki yatlar. Putin'in savaşı aileleri de etkilemekte. Ukrayna sınırına dayandıkları andan itibaren 75 cent kadardı yakıt fiyatı. Bunun yaptırımların ne tip sonuçlara bizi götüreceğini takip edeceğiz. Ortak petrol rezervlerimizinin 60 milyon kadarını değerlendiriyoruz.

"ALDIĞIMIZ KARARLARIN PETROL FİYATLARINI ARTIRACAĞININ FARKINDAYIZ"

Güvenilir tedarik kaynakları aramaktayız. Amerika halkını ve işletmelerini korumak için çalışmalarımız devam ediyor. Petrolden, gazdan iş dünyasına kadar her şeyin takibindeyiz. Aldığımız kararların fiyatları artıracağının farkındayız; ama aşırı fiyat artışı söz konusu olursa bununla ilgili kararlar almaya hazırız. Petrol ve ilgili ürünlerden edinilecek kâr bu savaşı beslememeli.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE PETROLDE REKOR BEKLİYORUZ"

Gaz ve petrol sektöründeki şirketleri yine Rusya'dan çıkış yaparak kendilerine alternatif aramaya başladılar bile. Şu konuda net olmak istiyorum; benim yönetimim ya da politikaların yerel enerji üretilerini geride tutmadığını söylemek isterim. Pandemi döneminde bile Amerika üretimini olduğu şekilde hatta önceki yönetimden çok daha iyi bir şekilde gerçekleştirdi. Önümüzdeki sene petrolda rekor bekliyoruz."