Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
banner107

Rusya'ya düzenlenen saldırı sonrası ABD'den flaş Ukrayna çıkışı: Destek vermiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya topraklarına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarına değinerek, "Ukrayna'nın sınırlarının ötesine saldırmasına destek vermiyoruz, Ukrayna'yı sınırlarının ötesine saldırmaya teşvik etmiyoruz" dedi.

06 Aralık 2022 Salı 23:01
0 Okunma
Rusya'ya düzenlenen saldırı sonrası ABD'den flaş Ukrayna çıkışı: Destek vermiyoruz



Rusya topraklarına düzenlenen İHA saldırıları hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price açıklama yaptı.

Price, "Ukrayna'nın sınırlarının ötesine saldırmasına destek vermiyoruz, Ukrayna'yı sınırlarının ötesine saldırmaya teşvik etmiyoruz" ifadelerini kullanarak, "Yaptığımız her şey Ukrayna'nın bağımsızlığını desteklemek içindir" dedi.

Ukrayna'ya kendi egemen topraklarında Rusya’yı yenmesi için gereken her şeyi sağladıklarını belirten Price, ABD'nin Ukrayna’nın Rusya topraklarını vurmasını önlemek için Ukrayna'ya gönderilen HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinde değişiklik yapıldığı yönünde ABD basınında çıkan haberler hakkında ise yorum yapmadı.

"RUSYA TOPRAKLARINA ÇOK SAYIDA İHA SALDIRISI DÜZENLENDİ"

Dün Rusya’nın Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı ve Ryazan kentindeki Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda patlama meydana gelmişti. Rusya Savunma Bakanlığı patlamalara ilişkin, “Sabah saatlerinde Kiev rejimi, Rus uzun menzilli uçaklarını etkisiz hale getirmek amacıyla Ryazan bölgesindeki Dyagilevo ve Saratov bölgesindeki Engels'teki askeri havaalanlarına Sovyet yapımı İHA'larla saldırı girişiminde bulundu” ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık, saldırılarda 3 Rus askerinin hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Bugün ise Rusya'nın Kursk kentindeki bir havaalanına saldırı gerçekleştirilmişti. Kursk Bölge Valisi Roman Starovoit yaptığı açıklamada, havaalanındaki yakıt tankerinin patladığını belirterek, "İHA saldırısı nedeniyle Kursk Havaalanı'ndaki bir petrol yakıt tankeri alev aldı. Can kaybı yaşanmadı. Yangına müdahale edildi. Tüm özel servisler olay yerinde çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Işıkların yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum "
"Işıkların yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum "
Ronaldo, milli takımda 14,5 yıl sonra ilk kez yedek
Ronaldo, milli takımda 14,5 yıl sonra ilk kez yedek
Almanya'da virüs salgını nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
Almanya'da virüs salgını nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim